泡菜之爭｜韓式Kimchi以後唔叫「泡菜」 官方譯名定為「辛奇」

以後去食韓國嘢，要講唔該一碟「辛奇」吖！中國去年為四川泡菜取得國際標準認證，與南韓爆發一場「泡菜之爭」，爭論誰才是正統泡菜，韓方表示有關標準只限於四川泡菜，與韓式泡菜無關。為免再與中國的泡菜(Paocai)混淆，南韓文化體育觀光部周四正式提出韓式泡菜Kimchi的官方中文譯名——辛奇。

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當地傳媒指，由於中文並無「Kim」或「Ki」音節，難以作準確音譯，南韓農林畜產食品部分析了逾4000個中文詞彙的發音、比對8種中國方言讀法，並徵求南韓駐華使館專家意見後，提議將Kimchi譯為「辛奇」。當局於今年初從16個候選譯名中挑選出「辛奇」，原因是與韓語原文發音相似，同時令人想到「辛辣」及「新奇」。