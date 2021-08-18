海地地震｜逾2200人喪生 黑幫承諾停戰全力救災

海地於14日發生7.2大地震後，救援進度仍然十分緩慢，當地黑幫達成停戰協議，投入協助救災工作，更呼籲民眾加入支援災民。

根據海地官方的傷亡數據統計，截至22日為止，海地地震已經造成2,207人死亡、1.2萬人受傷、344人失蹤，還有52,923棟建築物倒塌、77,006棟建築物有所損傷，整體災情十分慘重，再加上先前由於颱風肆虐的關係，海地各地交通尚未恢復，令救援進度非常緩慢。

黑幫頭目籲民眾展現團結精神

當地最惡名昭彰的黑幫「G9革命軍」(G9 Revolutionary Forces)周日於社群網站上宣布，已經與其他幫派達成停戰協議，一心一意，將會一起投入救援行動。

「G9革命軍」頭目、外號「烤肉」(Barbecue)的Jimmy Cherizier在影片中表示，G9革命軍與盟友們會投入賑災行動，同時呼籲當地民眾展現團結精神，試著分享有限的資源，幫助災民。

當地報道指，自從海地發生地震後，當地黑幫不斷的打劫運送救援物資的車輛，甚至傳出有部分地區的災民闖入賑災中心搶奪物資，海地警察還必須派遣額外的人力來保護物資。如果G9革命軍的承諾兌現，相信將可加快當地的救災速度。

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