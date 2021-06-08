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新冠肺炎｜疫情致港人「走塑」倒退　保育基金：拖慢本地環保進程
2021-06-08
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海洋公園海洋公園保育基金走塑世界海洋日
新冠肺炎｜疫情致港人「走塑」倒退　保育基金：拖慢本地環保進程
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海洋公園保育基金指疫情致港人「走塑」倒退。(資料圖片)

今日是「世界海洋日」，海洋公園保育基金昨藉「世界海洋日」前宣布本港一次性塑膠製品使用情況出現大幅回升，相信是疫情下市民依賴外賣，導致逆轉2017年起連續三年港人減用塑膠製品的趨勢，呼籲市民及餐廳積極「走塑」行動，消費者惠顧食物外送服務使用可重用餐具，外送平台、餐廳和服務人員也應留意顧客是否表明不需要提供餐具。

保育基金的年度調查結果顯示，每人每星期使用即棄塑膠飲管從4支增至4.4支，是2017年至今首度錄得升幅。在使用外賣平台時，40%受訪者會勾選「不用餐具」的選項，較去年的33%上升，不過受訪者指到即使表明「不用餐具」，間中依然會收到餐具。近半受訪者指，不會將不需要的餐具退還，而當中只有62%會將餐具留待日後使用。

保育基金主席陳晴表示，結果顯示新冠疫情拖慢了本地環保進程，但我們絕對不應以疫情為藉口，應時刻警惕我們對環境造成的威脅。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海洋公園保育基金指疫情致港人「走塑」倒退-271072
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