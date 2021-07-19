海洋公園｜黃嗣輝接任行政總裁 9月1日生效

海洋公園公司董事局今日宣布，委任黃嗣輝接替從政府借調至公園的黃智祖，出任海洋公園公司行政總裁，今年9月1日生效。黃嗣輝將於下月16日起，以候任行政總裁身份履新，與黃智祖進行交接工作。

劉鳴煒：非常歡迎

海洋公園公司主席劉鳴煒表示，非常歡迎黃嗣輝加入公園管理團隊。他深諳市場之道，並擁有從產品開發至業務重整的豐富商業經驗，是擔任公園行政總裁的理想人選。兩人將與董事局一起推動公園的新發展策略，帶領海洋公園轉型。他亦代表董事局感謝黃智祖於過渡時期為公園服務，並在公園實踐發展策略之外判籌備工作上擔負重要角色。

海洋公園：是深具創新精神的商業領袖

黃嗣輝畢業於多倫多大學三一學院，是英國特許市務學會資深會員及香港市務學會主席，市場營銷成就屢獲殊榮。海洋公園指，黃嗣輝是個深具客戶及市場觸覺和創新精神的商業領袖，在業務重整、市場策劃和數碼商務方面擁有卓越專長，企業管理經驗横跨娛樂、電訊、資訊科技、媒體及飲食多個行業，最近期為立基國際集團有限公司之集團營運總監，專責管理大中華地區業務。