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消委會｜慎選樓按計劃　P按H按總利息可差逾九成
5 小時前
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消委會｜慎選樓按計劃　P按H按總利息可差逾九成
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消委會表示，不同樓按計劃總利息可差逾九成，呼籲市民慎選按揭計劃，免招巨額利息。(資料圖片)

香港樓價冠絕全球，供樓開支成為不少港人沉重及長遠的負擔。消委會比較18間銀行共78個按揭計劃，涵蓋最優惠利率按揭(P按)、香港銀行同業拆息按揭(H按)、按揭保險計劃、政府房屋及車位等不同類型的按揭計劃以作分析，發現不同計劃總利息支出可相差超過九成，消委會呼籲市民慎選按揭計劃，免招巨額利息。

消委會以上月16日利率計算，14個最優惠利率按揭P按的實際利率介乎2.5厘至2.95厘，而香港銀行同業拆息按揭H按的實際利率介乎1.36厘至1.71厘，若以按揭年期為25年的800萬單位為例，假如全期利息不變，P按總利息支出由約276萬元至約330萬元不等，相差兩成；而H按總利息支出相差27%，由約142萬至約183萬不等。若以同日最低P按及H按利率計，總利息會相差92%。

逾期還款最低收2000元手續費

消委會又指，消費者要留意普遍計劃會收取逾期還款手續費或罰息，若簽署確認書後取消按揭申請，部分銀行會向借款人徵收手續費，金額介乎貸款額的0.1%(最低收費2,000元)至0.5%(最低收費8,000元）。消委會提醒，消費者選擇按揭計劃時，應審慎評估未來現金流、經濟負擔和工作的穩定性因素，避免「借到盡」，以便留有資金作「應急錢」，並應比較數間銀行的按揭計劃。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/消委會｜慎選樓按計劃　p按h按總利息可差逾九成-284883
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