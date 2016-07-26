消委會｜疫情下改網課書簿費不減 小學平均逾3000元

家長每年都要趁暑假為孩子頻撲買新書，往往需要花數千元，是沈重的經濟開支。消委會發現，疫情下需要網上學習時數大增，但沒有因此減少學生新學年書簿費。消委會調查顯示，新學年小學和中學新學年平均書簿費3,083元及2,887元，按年增5.3及3.6%，遠高於同期通脹率的0.4%。

消委會在教育局協助下，截至8月底調查57間小學及50間中學的書單，發現高小平均書簿費(3,181元)稍高於初小(2,984元)，按年增約半成，其中小五書簿費最高更可達4,449元。至於購書量，小學主科(中文、英文、數學和常識)平均需要購買9至10本書，練習更佔最少一半，即5至6本；有廣受學校歡迎的數學和常識練習有顯著加價，加幅分別為6%和3.4%。消委會相信，練習加價是小學書簿費增加的原因。

中四書簿費最高近6000元

中學方面，由於中六生毋須添置大量新書，高中平均書簿費(未計今年新增的公民及社會發展科)為2,433元，遠低初中的3,340元，兩者按年增約3至4%。綜觀不同年級，中二和中四書簿費最貴，平均達3,388元及3,323元，其中更有學校的中四書簿費達5,887元。

書商折扣大減

消委會亦發現，今年書商提供的折扣明顯較去年少，只有39間小學獲得較「荀」的86折至89折，數量較去年少6%；33間中學獲得89折至9折，按年少4%，餘下14間則獲91折至95折。另外，經學校集體購書通常取得較高折扣，20間中學的學生如自行到書商的門市購書，折扣會少2%至6%。

逾七成半書簿費不受網課影響

消委會再訪問當中47間中小學，逾七成半表示學生學習開支沒有受網課影響。長遠而言，大部分中小學表示學校將來選取教材的方向或會有所改變，例如會多考慮選用附設網上教學資源的印刷書(41%)、自行編製更多網上教材(41%)，或多選用電子書(18%)。

消委會建議，各中小學可採取措施將課本循環再用，推動環保，包括由學校購買輔助學材供學生借用、添置故事書供學生輪流 使用，以及舉辦舊書捐贈或寄賣活動，讓學生可以較相宜價錢添置課本和學材。 同時，消委會建議學校可協助使用舊書而另需散購學材的學生取得購書折扣，以減省整體購書費。