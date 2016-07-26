涉企圖強姦案揭高官飯局 陳奮准10萬元保釋月底再訊

警方今年3月調查一宗企圖強姦案期間，發現3名高官出席聚會違反限聚令。報道指有份出席飯敘的中國恒大集團高層陳奮涉嫌企圖強姦，昨早在東區裁判法院再提堂，裁判官王證瑜將案件押後到本月30日再訊，以訂下初級偵訊的日子，被告獲准繼續保釋。

37歲被告陳奮，被控於3月2日晚上，在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。辯方較早前要求進行初級偵訊，讓控方證明表證成立，才將案件交付高院。控辯雙方同意7月30日舉行初級偵訊，被告將需要普通話傳譯。裁判官批准陳奮以原有條件保釋，即10萬元現金擔保，不得離開香港及每星期兩次到警署報到。他離開時沒有回應提問。



聶德權兒子未有就案件提供法律意見

另外，有報道指公務員事務局長聶德權兒子聶天樂是辯方代表大律師之一，辯方昨透露，聶與陳奮的律師團隊屬同一大律師事務所，但聶未有就本案提供法律意見。而陳奮的辯護律師團隊則包括曾任律政司前副刑事檢控專員的資深大律師黎婉姫、大律師關有禮及江小菁。警方調查這宗企圖強姦案時，揭發3名高層官員包括海關關長鄧以海、入境處長區嘉宏及保安局副局長區志光出席一個9人飯局，違反限聚令。政府多次強調晚宴不涉刑事案件，並稱3人已致歉及繳交罰款，事件不涉利益衝突，亦毋須接受政府內部調查。