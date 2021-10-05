涉去年七一煽惑集結 陳皓桓梁國雄等7人認罪

陳皓桓、梁國雄等8人，涉去年七一遊行被控煽惑他人參與、組織及明知而參與未經批准集結共三罪，當中7人今早於區域法院認罪，前東區區議員陳榮泰則否認控罪。

8名被告依次為24歲前民陣召集人陳皓桓、64歲前東區區議員曾健成、53歲前東區區議員徐子見、58歲民主黨前立法會議員胡志偉、56歲前東區區議員陳榮泰、43歲前立法會議員朱凱廸、64歲社民連前立法會議員梁國雄和58歲社民連成員鄧世禮。

首五名被告被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，被指於去年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄和鄧世禮被控於去年7月1日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」。陳榮泰早前已否認控罪，案件排期明年6月27日開審，料審四日。

眾被告控罪

煽惑他人明知而參與未經批准集結：

⚫ 陳皓桓：認罪

⚫ 徐子見：認罪

⚫ 胡志偉：認罪

⚫ 陳榮泰：不認罪

舉行或組織未經批准集結：

⚫ 陳皓桓：認罪

⚫ 曾健成：認罪

⚫ 徐子見：認罪

⚫ 胡志偉：認罪

⚫ 朱凱廸：認罪

⚫ 梁國雄：認罪

⚫ 鄧世禮：認罪

明知而參與未經批准集結：

⚫ 陳皓桓：存檔法庭

⚫ 曾健成：存檔法庭

⚫ 徐子見：存檔法庭

⚫ 胡志偉：存檔法庭

⚫ 朱凱廸：存檔法庭

⚫ 梁國雄：存檔法庭

⚫ 鄧世禮：存檔法庭

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