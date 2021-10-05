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涉去年七一煽惑集結　陳皓桓梁國雄等7人認罪
8 分前
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陳皓桓曾健成徐子見胡志偉陳榮泰朱凱廸梁國雄鄧世禮煽惑他人明知而參與未經批准集結舉行或組織未經批准集結明知而參與未經批准集結區域法院
涉去年七一煽惑集結　陳皓桓梁國雄等7人認罪
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去年七一港島遊行。(資料圖片)

陳皓桓、梁國雄等8人，涉去年七一遊行被控煽惑他人參與、組織及明知而參與未經批准集結共三罪，當中7人今早於區域法院認罪，前東區區議員陳榮泰則否認控罪。

8名被告依次為24歲前民陣召集人陳皓桓、64歲前東區區議員曾健成、53歲前東區區議員徐子見、58歲民主黨前立法會議員胡志偉、56歲前東區區議員陳榮泰、43歲前立法會議員朱凱廸、64歲社民連前立法會議員梁國雄和58歲社民連成員鄧世禮。

首五名被告被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，被指於去年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄和鄧世禮被控於去年7月1日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」。陳榮泰早前已否認控罪，案件排期明年6月27日開審，料審四日。

眾被告控罪

煽惑他人明知而參與未經批准集結：
⚫ 陳皓桓：認罪
⚫ 徐子見：認罪
⚫ 胡志偉：認罪
⚫ 陳榮泰：不認罪

舉行或組織未經批准集結：
⚫ 陳皓桓：認罪
⚫ 曾健成：認罪
⚫ 徐子見：認罪
⚫ 胡志偉：認罪
⚫ 朱凱廸：認罪
⚫ 梁國雄：認罪
⚫ 鄧世禮：認罪

明知而參與未經批准集結：
⚫ 陳皓桓：存檔法庭
⚫ 曾健成：存檔法庭
⚫ 徐子見：存檔法庭
⚫ 胡志偉：存檔法庭
⚫ 朱凱廸：存檔法庭
⚫ 梁國雄：存檔法庭
⚫ 鄧世禮：存檔法庭

相關新聞：

陳皓桓被加控參與非法集結　擬認罪押下月底再訊

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉去年七一煽惑集結　陳皓桓梁國雄等7人認罪-287745
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