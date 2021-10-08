涉接待蔡展鵬按摩院 4人被控管理經營 明年4月開審

時任警務處國安處前處長蔡展鵬曾光顧的無牌按摩店「VIET SPA」，3名女按摩師及租用單位的男子早前否認管理賣淫場所等6項控罪，案件昨東區裁判法院(圖)進行閉門聆訊及第二次預審，預計明年4月6日開審，審期為6日，期間各人獲准以原有條件保釋，即現金500至5,000元。據了解，法庭已頒令控方須於7天內向辯方提供蔡展鵬兩份證人供詞的複印版本。辯方亦擬傳召蔡展鵬出庭作供。

4名被告為女按摩師李亦晴(36歲)、無業越南籍女子元秋香(34歲)、女按摩師張明芳(35歲)及無業男胡炳雄(61歲)，4人暫准保釋。

案中3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指他們於2020年10月至今年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，即VIET SPA，管理賣淫場所，李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；男被告去年10月28日至本年3月19日期間在同地管理上述經營作賣淫場所的處所，以及管理沒有有效經營牌照的按摩院。

涉接待蔡展鵬按摩院 4人被控管理經營 明年4月開審