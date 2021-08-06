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涉虛擬貨幣 逾300萬元劫案 警拘5南亞裔人士
1 小時前
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虛擬貨幣加密貨幣劫案油尖警區重案組
涉虛擬貨幣 逾300萬元劫案 警拘5南亞裔人士
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警方先後拘捕5名南亞裔人士。

虛擬貨幣、加密貨幣成新興投資工具，但隱密度較高，有賊人藉詞買賣借機行劫。尖沙咀上月28日發生三百多萬元劫案，39歲韓裔男子按網友指示，虛擬貨幣交易公司提取328萬元現金再亞士厘道一大廈時，途至大廈的梯間遭多名賊人搶劫，警方經調查後，於本月3至8日先後拘捕5名南亞裔人士，相信與案有關，不排除稍後更多人被捕。
 

被捕人士分別報稱為商人、保安及無業，年齡介乎19至35歲。其中一名28歲涉案男子被暫控一項行劫罪，今日在九龍城裁判法院提堂，其餘4人暫准保釋候查，9月上旬向警方報到。受害人為一名39歲韓裔男子，報稱為餐廳經理。

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按網友指示收錢提巨款遭打劫
油尖警區重案組第二隊案件主管傅皓成(圓圖)表示，受害人報稱收取數千元按一名經社交媒體結識的朋友指示，於上月28日晚上6時，到亞士厘道案發大廈附近一間虛擬貨幣交易公司提取328萬元現金，其後前往案發亞士厘道24號天星大廈，在大廈後梯遭4名戴帽及口罩的南亞裔男子包圍，其中一名人揮動一把約5吋長刀指嚇受害人，受害人擋刀期間右手手掌被割傷，賊人其後用繩將他綁在梯間，掠走背包和斜孭袋，當中背包放有328萬元，而斜孭袋則放有屬於受害人的一萬元。受害人自行鬆綁後報警。

警方接手調查，發現4名賊人往九龍公園方向逃走，並在九龍公園徑登上一輛白色私家車，他們將車駛至長沙灣興華街西一個停車場再棄車逃去。警方按情報分析再深入調查後，鎖定一個犯罪團伙，成員包括8名南亞裔人士。傅皓成形容賊人行動部署及分工精密，強調案件雖然涉加密貨幣，但警方仍有能力追查。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉虛擬貨幣-逾300萬元劫案-警拘5南亞裔人士-279492
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