涉血宰動物施巫術謀利 占卜師還押10月再訊

19歲占卜師涉於網上聲稱能透過宰殺動物作為「活體奉獻」，以提供巫術服務，幫助復合、感情升溫和誘惑性愛等，被控一項殘酷對待動物罪，今早於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，主任裁判官徐綺薇拒絕被告保釋申請，將案件押後至10月8日再訊，以待警方進一步調查，包括相關動物的檢查結果和來源、被告銀行戶口及手機記錄等，並會查問曾與被告交易的人士。

19歲被告唐綽謙，被控於2021年8月1至11日，在香港某地方殘酷地惡待，或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一些動物，即免子及白老鼠，受到不必要的痛苦。

據了解，被告為香港知專設計學院學生，於2019年12月25日聖誕節的「和你Shop」活動，被警員在瓊華中心外截查，並在身上檢獲摺刀、兩把鐵錘、口罩、護肘等物品。唐被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，於去年8月26日獲准以1,500元自簽守行為一年，期間不可再干犯刑事損壞罪行。

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