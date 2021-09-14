涉通州街公園毆露宿者毀家當 8警拒認罪

涉嫌在去年2月，於深水埗通州街公圖，毆打一名露宿者、破壞露宿者個人物品以及疑誣衊露宿者藏毒，8名涉案警員被控妨礙司法公正、公職行為失當等罪行，今日(15日)在區域法院提訊，警員拒絕認罪，案件押後至12月再作審前覆核。

涉案8名警員今日表明拒絕認罪，辯方要求法庭安排審前覆核，讓雙方處理需要傳召多少證人及審期問題，區域法院法官郭偉健押後至12月13日作審前覆核，8名被告獲准繼續保釋。

受害人去年囚室中死亡

8名涉事警員為6男2女，分別為警員郭展昇（39歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、陳守業（27歲）、女警龐雋詩（29歲）、尹栢詩（25歲）、警長林華嘉（44歲）及莫志成（25歲）。8人被控5項妨礙司法公正、2項公職中行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害及2項刑事損壞。

案中的受害者，越南裔的露宿者阮文山去年因藏毒被判入小欖精神病治療中心，當時相關警員仍未被起訴，而受害人傳出在小欖囚室中死亡。