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涉通州街公園毆露宿者毀家當　8警拒認罪
2 小時前
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通州街公園警察區域法院郭偉健露宿者妨礙司法公正公職中行為失當對他人身體加以嚴重傷害刑事損壞
涉通州街公園毆露宿者毀家當　8警拒認罪
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8名警員被控去年2月在通州街公園襲擊露宿者及毀其財物。(康文署圖片)

涉嫌在去年2月，於深水埗通州街公圖，毆打一名露宿者、破壞露宿者個人物品以及疑誣衊露宿者藏毒，8名涉案警員被控妨礙司法公正、公職行為失當等罪行，今日(15日)在區域法院提訊，警員拒絕認罪，案件押後至12月再作審前覆核。

涉案8名警員今日表明拒絕認罪，辯方要求法庭安排審前覆核，讓雙方處理需要傳召多少證人及審期問題，區域法院法官郭偉健押後至12月13日作審前覆核，8名被告獲准繼續保釋。

受害人去年囚室中死亡

8名涉事警員為6男2女，分別為警員郭展昇（39歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、陳守業（27歲）、女警龐雋詩（29歲）、尹栢詩（25歲）、警長林華嘉（44歲）及莫志成（25歲）。8人被控5項妨礙司法公正、2項公職中行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害及2項刑事損壞。

案中的受害者，越南裔的露宿者阮文山去年因藏毒被判入小欖精神病治療中心，當時相關警員仍未被起訴，而受害人傳出在小欖囚室中死亡。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉通州街公園毆露宿者毀家當　8警拒認罪預審再押後-284908
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