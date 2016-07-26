涉1個月致電法官逾萬次 五旬漢被控不斷打電話獲准保釋

57歲廣告設計員昨日涉以傳真騷擾區域法院3名法官被捕，警方落案起訴他1項「不斷打電話罪」，今日於東區裁判法院提堂。控方於庭上提到，被告於1個月內曾致電18條查詢熱線，至今共追查當中8條，發現有逾1萬個來電紀錄。

被告暫時毋須答辯，獲准以現金2,000元保釋，並須每日向警署報到，以及不得以任何形式，即言語、行為、電話、傳真滋擾司法機構人員。案件押後至12月3日再訊，以待警方進一步調查，包括調查其手提電話、電腦、記憶卡等。

57歲被告陸志榮報稱廣告設計員，被控於今年5月26日至6月21日期間，在香港無合理因由而不斷打電話往司法書記X、Y、Z，旨在對司法人員造成煩擾。

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借政府部門向法官傳真

警方昨日交代案情時透露，涉案男子透過致電政府部門或私人機構，向對方以傳真索取紙本表格或資料，卻留下3名區域法院法官的辦公室電話或傳真號碼，導致法官辦公室收到大量電話及傳真文件。

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