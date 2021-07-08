涉5萬電話號碼 以色列間諜軟件助各國監控記者政要手機

以色列企業NSO的軍用級別間諜軟件「飛馬」(Pegasus)被揭涉嫌助多國監控記者、人權分子、異見分子、律師和國家元首，包括2018年在沙特阿拉伯駐土耳其領事館遭殺害的沙特記者卡舒吉的家人。國際特赦組織(Amnesty International)周日稱，取得一份有逾5萬個手機號碼的潛在監控清單，確認了當中來自50個國家的逾1,000人身份，包括189名記者、逾600名政治人物和政府官員、最少65名商界高層、85名人權分子和數名國家元首；當中有來自美聯社、路透社、CNN、《華爾街日報》、法國《世界報》和《金融時報》等傳媒的記者。

這個名叫「飛馬計劃」(Pegasus Project)的調查報道，由新聞業非牟利組織「禁忌故事」(Forbidden Stories)統籌來自10個國家的17間傳媒機構逾80記者進行，包括《華盛頓郵報》和《衛報》等，國際特赦則提供鑑證支援。《衛報》報道，名單自2016年起制定，逾5萬個電話只是潛在監控目標，並不一定已遭入侵。有關調查針對其中67部可能被攻擊的手機作進一步驗證，顯示23部被入侵、14部有被入侵跡象，剩下30部則無入侵跡象。報道稱，名單上涉及一個國家領導人多位家屬的電話號碼，顯示該領導人透過情報機關監控親屬。



國際特赦稱，鑑證研究員發現《華郵》記者卡舒吉2018年10月被殺後僅4天，未婚妻Hatice Cengiz的手機遭植入「飛馬」，妻子Hanan Elatr則分別在17年9月和18年4月遭監控。調查指NSO潛在客戶來自11個國家，包括阿塞拜疆、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧旺達、沙特、多哥和阿聯酋，當中不乏專制政權。飛馬可入侵蘋果和Android手機，以截取訊息、照片、電郵和通話紀錄，也可秘密啟動收音咪。NSO否認有關報道，指軟件是用於對抗罪犯和恐怖分子，只會把軟件賣給有良好人權紀錄國家的軍方、執法和情報部門。國際特赦指，NSO並無採取足夠措施，以免該軟件用於非法監控記者和人權分子。