深表歉意 宣傳全運會大螢幕現「蝦碌」 林鄭研改組政府與競逐連任無關

全運會今日正式開幕，特首林鄭月娥昨出席行會前，向傳媒交代相關安排，惟背後的大螢幕將「中華人民共和國」顯示為「中國人民共和國」，特首辦回覆查詢時指，對錯誤深表歉意，會採取措施防止出現同類情況。另外，被問題重組政策局架構，是否為連任鋪路時，林鄭僅指聽取意見及計劃，「同我本人有無意願參選特首係完全無關係」。

林鄭月娥認為現時的立法會，已非過去「被泛政治化」、「拉布」、「拖後腿」的情況，應重新思考如何組成政策局才最有利香港發展，擁有客觀利好的條件「係應該諗」。她強調，本屆政府任期餘下9個月，即使順利改組，新局長也只負責數個月工作；「所以現實嚟講」，只會聽取意見提交立法會討論，再準備改組方案供下屆政府參考，若下屆政府不滿意，則由對方再考慮。



投票率高低關乎候選人質素

首批區議員於上周開始宣誓，灣仔區議會主席楊雪盈、南區區議員彭卓棋等7人的有效性存疑，須提交抗辯及申述。林鄭月娥指，民政局長徐英偉會就此作出裁決，相信對方希望處理好首批宣誓，讓社會看清有關工作及法律基礎，再安排另外3批區議員宣誓，「相信都唔會係拖好耐」。她亦有回應澳門早前的立法會選舉，認為周日將舉行的選委會分組選舉，不會出現低投票率；年尾的立法會選舉則言之尚早，她認為投票率與該選舉的競爭、候選人質素等有關。

就稅局修訂稅務指南，林鄭月娥表示，現時有了《港區國安法》，政府有責任將何事可做，甚麼不可為，說得更清楚透徹，並預告其他政府部門亦會重新檢視，並作出相關宣傳、指導及監督工作。