渣打捐500萬元 助青年投身創意行業

渣打香港宣布，為幫助應屆畢業生及青年在疫情期間投身創意行業，將透過旗下慈善基金捐出500萬元，資助香港青年藝術協會推出「渣打青年創意產業工作計劃」，由今年7月至明年5月舉行，為應屆畢業生提供100個創意產業相關的工作機會。

計劃分為3個部分，第一部分為「創業基金」，有意參加的年輕創作人需要提交創業提案，成功申請的團隊可獲最多5萬元作為創業本金，配置所需硬件，建立全新品牌，實踐創業理想，即日起至8月20日接受報名。

第二部分為「創意專才師徒計劃」，全額資助獨立藝術家或創作團體以師徒計劃形式聘請畢業生，傳授專業知識及讓年輕人獲得實際工作經驗，即日起至8月31日接受報名。至於第三部分為「劇場製作」受薪巡演，年輕演員及幕後製作人會接受為期4個月至6個月的受薪訓練和演出，參加者將合力製作一部粵語劇場作品，巡迴30間本地學校向逾3,000名學生演出，11月8日至12月3日接受報名。

有興趣的應屆畢業生可到香港青年藝術協會網頁報名或查看更多詳情，亦可追蹤協會的fb及IG留意計劃的最新消息。