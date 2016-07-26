測試市面40款牛奶 高鈣低脂含量差異大宜慎選

不少人為健康而飲牛奶，要補鈣但又怕攝取過多脂肪！消委會測試市面40款牛奶及牛奶飲品，發現雖然大部分樣本符合產品標示的「高鈣」或「低脂」等標準，但營養成分差異大，提醒消費者留意營養標籤各項資料，揀選合適自己的牛奶，亦不應期望單從牛奶可吸收足夠一天所需蛋白質。



測試的40款牛奶及牛奶飲品中，有13款屬「高鈣」食物(即每百毫升液體含不少於120毫克鈣)，每百毫升含121至239毫克，餘下27款亦達每百克毫升含99.4至119毫克鈣，屬「鈣的來源」食物(即每百毫升液體含不少於60毫克鈣)。當中鈣含量最高的「子母」樣本，飲用1份食用分量(225毫升)已達中國營養學會建議成人每日攝入量(800毫克)的67%(538毫克)。最低樣本「明治CP-meiji」1份量(236毫升)則只得不足一半鈣攝入量 (235毫克鈣)，達建議的成人每日攝入量29%。消委會引述衛生署意見，飲用牛奶最大好處是攝入豐富鈣質，幫助骨骼成長及牙齒健康，在測試標高鈣牛奶飲品樣本中，平均鈣含量178毫克(127毫克至239毫克)，較一般牛奶或牛奶飲品樣本平均值高約五成。不過「高鈣」樣本之間差異較大，8款標榜高鈣牛奶飲品中，每百毫升鈣含量由127毫克(「十字牌」高鈣脫脂牛奶飲品)至239毫克(「子母」)不等。

認清「較低脂」定義免超脂

除鈣質外，市民亦關注牛奶的脂肪含量，市面牛奶產品亦有以全脂、脫脂等分類。測試發現，全脂牛奶樣本總脂肪含量介乎每百毫升3.4克至4.3克，全部脫脂牛奶類樣本均沒有檢出脂肪。至於「低脂」及「較低脂」的分別，據根據標籤規例，每百毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪屬低脂食物。測試中，低脂樣本平均每百毫升含1.1克總脂肪。「較低脂」樣本方面，今次測試中平均總脂肪含量每百毫升含2.1克；而按規例，「較低脂」牛奶飲品只須較一般牛奶飲品少25%總脂肪含量，便符合法例要求，換言之相關樣本總脂肪含量上限，可較「低脂」牛奶飲品含量高出約一倍，提醒消費者選購時留意包裝聲稱及營養標籤。



「3.6牛乳」脂肪高過3.6

測試又發現，部分日本牛奶標示「特選3.6」或「特選3.7」等數字，數字代表「乳脂肪分」，即標示「3.6」代表乳脂佔牛奶成分的3.6%或以上，其中「北海道日高乳業」的「北海道富良野特選3.7牛乳」及「Kumiai Dairies」的「北海道特選3.6牛乳」有此標示，測試結果顯示，2款樣本總脂肪每百毫升4.2克及4克(即4.2%及4%)，亦即比全脂牛奶一般的3.25%總脂肪含量更高。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，較高脂肪增加肥胖、糖尿、心血管問題機會，雖乳脂含量愈高，味道愈香濃，但須小心健康風險。消委會總幹事黃鳳嫺補充，指「飲奶要有技巧」，要按年齡、成長需要選擇，例如建議長者飲低脫或脫脂奶，小朋友則可能需要較多脂肪。至於牛奶的蛋白質，除「明治CP-meiji」及「子母」每百毫升蛋白質含量分別為2.1克及2.5克，低於界定為「蛋白質來源」食物標準，即每百毫升液體食物含不少於3克蛋白質外，其餘38款樣本均達3克至4.5克，即屬「蛋白質來源」食物。黃鳳嫺指，即使以最高蛋白質樣本計算，成年男子士幾乎每日要飲用約1,440毫升，即約一盒半「高身屋仔奶」才能滿足一日需要，女士亦須1.2盒才足夠，故不要期望以單一食物滿足每日所需營養素。

另外，所有測試的牛奶樣本均經超高溫處理或巴士德消毒法，衛生程度理想，但消委會提醒，巴士德消毒法處理的牛奶及牛奶飲品應儲存在攝氏4度或以下；未開封的經超高温處理方法處理的則可儲存在室温陰涼的地方，避免陽光直射。