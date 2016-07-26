港區國安法｜前蘋果日報4高層還柙至9月30日再訊

前《蘋果日報》副社長陳沛敏、筆名「盧峯」的主筆兼英文版執行總編輯馮偉光及筆名「李平」的主筆楊清奇昨被警方國安處撤銷保釋，另執行總編輯林文宗昨同被捕，四人被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，今早於西九龍裁判法院提堂。四人保釋申請全數被拒，須還柙至9月30日再訊。

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控罪指，四人於去年7月1日至今年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、黎智英、張劍雄、羅偉光及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區，或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方要求押後案件

控方稱，因有大批電子器材有待化驗，包括電腦、伺服器及電話等，另有25箱文件及近一千個項目，並需檢驗部分個人及機構財務資料，要求法庭將案件押後。法庭最終批准將案件押後至9月30日再訊。

四人申請保釋被拒

四名被告分別提出多項保釋條件，惟全數遭法官拒絕。其中陳沛敏願意繳交20萬元現金擔保及10萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及須宵禁和不接受任何媒體訪問等；馮偉光願意繳交20萬元現金擔保及10萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件，以及不接受任何媒體訪問、不參與任何政治活動及不接觸任何外國人員等；楊清奇願意繳交10至15萬元現金擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及不接受任何媒體訪問；林文宗則願意繳交12萬元現金擔保及20萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及須宵禁和不接受任何媒體訪問。

鄧炳強拒透露涉案文章

保安局長鄧炳強昨日稱，案件仍在調查中不便透露詳情，並沒有交代林文宗涉哪篇文章被捕。記協批評拘捕行動將加劇自我審查，並要求當局解釋新聞及出版工作在甚麼情況下違反《國安法》。