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港區國安法｜前蘋果日報4高層還柙至9月30日再訊
1 小時前
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港區國安法蘋果日報陳沛敏馮偉光楊清奇林文宗串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全
港區國安法｜前蘋果日報4高層還柙至9月30日再訊
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港區國安法｜前蘋果日報4高層還柙至9月30日再訊 (資料圖片)

前《蘋果日報》副社長陳沛敏、筆名「盧峯」的主筆兼英文版執行總編輯馮偉光及筆名「李平」的主筆楊清奇昨被警方國安處撤銷保釋，另執行總編輯林文宗昨同被捕，四人被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，今早於西九龍裁判法院提堂。四人保釋申請全數被拒，須還柙至9月30日再訊。

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控罪指，四人於去年7月1日至今年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、黎智英、張劍雄、羅偉光及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區，或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方要求押後案件

控方稱，因有大批電子器材有待化驗，包括電腦、伺服器及電話等，另有25箱文件及近一千個項目，並需檢驗部分個人及機構財務資料，要求法庭將案件押後。法庭最終批准將案件押後至9月30日再訊。

四人申請保釋被拒

四名被告分別提出多項保釋條件，惟全數遭法官拒絕。其中陳沛敏願意繳交20萬元現金擔保及10萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及須宵禁和不接受任何媒體訪問等；馮偉光願意繳交20萬元現金擔保及10萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件，以及不接受任何媒體訪問、不參與任何政治活動及不接觸任何外國人員等；楊清奇願意繳交10至15萬元現金擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及不接受任何媒體訪問；林文宗則願意繳交12萬元現金擔保及20萬元人事擔保，並交出所有旅遊證件及不得離港，以及須宵禁和不接受任何媒體訪問。

鄧炳強拒透露涉案文章

保安局長鄧炳強昨日稱，案件仍在調查中不便透露詳情，並沒有交代林文宗涉哪篇文章被捕。記協批評拘捕行動將加劇自我審查，並要求當局解釋新聞及出版工作在甚麼情況下違反《國安法》。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜前蘋果日報4高層涉違國安法今早提堂　控方要求押後案件-276969
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