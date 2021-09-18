港區國安法｜國安處拘賢學思政3成員 警指多次發放危害國安言論

學生組織賢學思政至少3名成員涉嫌串謀煽動顛覆國家政權被捕，包括召集人王逸戰。警方指，他們曾多次在網上及街站發放危害國家安全言論，包括呼籲不要用安心出行、填假資料破壞制度等，又向相同理念的在囚人士派物資招攬追隨者；警方行動仍繼續，將調查組織的資金來源。

據悉，被捕3人包括賢學思政召集人王逸戰、秘書長陳枳森和發言人朱慧盈。其中王逸戰昨被帶到葵涌一個工廈單位蒐證。警員逗留約大半小時後，搬走幾十箱證物，除了一些街站物品、刊物傳單、電腦，還包括懲教署認可給予在囚人士的物品和零食等。警方指，2男1女被捕人是組織骨幹成員，分別是中學及大專學生，又指他們去年5月成立以來，透過41次擺街站及社交平台發放大量宣揚煽動仇恨政府、顛覆國家政權及分裂國家的言論。

警方國安處高級警司李桂華昨交代案情時舉例指，組織曾呼籲市民不要使用安心出行程式，要填假資料破壞制度；又指「光復香港、時代革命對他們來說並非口號，是民族信念」；此外，組織表明抗爭是要對準港共及中共政權，又呼籲港人習武應對下一場抗爭，認為明顯是顛覆政權行為。

李桂華又表示，該組織近日更變本加厲，在旺角成立讓追隨者聚腳的會址，進行展覽和買賣，亦有系統地向相同信念的在囚人士提供物資。被問到具體如何構成犯罪，他強調，協助在囚人士無問題，「但如果意圖招攬追隨者，增加影響力違反國家安全就是有問題。」他續指，從被捕人士的行為和宣揚內容已看到意圖的端倪，將來在法庭只須證明曾煽惑他人已足夠，並非要有人被煽惑才有罪；至於警方有否調查其他機構，則不便透露。警方指會繼續拘捕行動，包括調查組織資金來源，以及背後是否有金主。

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