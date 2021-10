港區國安法|國際特赦組織年底前關閉香港兩個辦事處

國際特赦組織今日(25日)宣布,香港兩個辦事處將會在今年內關閉。組織在聲明中表明,《港區國安法》實際後,人權組織不可能在香港自由地運作,亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作(to work freely and without fear of serious reprisals from the government)。

本地辦事處本月底先關閉

國際特赦組織在今日宣布,會於本月底將香港本地部分的辦事處暫停運作,而作為組織國際秘書處的部分則會在2021年底前關閉,組織在地區內的辦事處會轉移至其他亞太地區。組織主席Anjhula Mya Singh Bais在聲明表示:「這是一沉重的個決定,因應《港區國安法》,令到在香港的人權組織,無法自由地工作,以及免於遭受政權報復的恐懼。」

