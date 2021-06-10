港區國安法｜壹傳媒入稟要求警交還新聞材料被拒

警方去年8月以調查串謀欺詐和國安法案件為由，動員200警力到將軍澳壹傳媒大樓蒐證，並拘補壹傳媒創辦人黎智英等人涉違國安法。壹傳媒入稟高等法院，挑戰警方手令的合法性，以及要求歸還被檢走涉及法律專業保密權的資料、不屬法庭手令覆蓋範圍的資料及新聞材料；同時要求法庭頒布臨時禁制令，禁止警方使用與《國安法》罪行無關的證據。法庭下午頒下書面判詞，駁回壹傳媒兩項申請。

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判詞指出，壹傳媒一方質疑手令的合法性屬司法覆核範圍，但現以民事訴訟程序中提出申請，試圖節省申請司法覆核許可的時間，無視申請司法覆核的時限性，又指即使申請司法覆核，亦可能會因理據不足或超過時限而被拒批申請許可。而警方發出的手令內容提及串謀詐騙罪及勾結外國勢力罪，證明警方及批出手令的法官均清楚手令的權限。

至於申請臨時禁制令，判詞指本案原訴傳票中已申請禁制令，認為再申請臨時禁制令沒有任何用處，理應可待應訊完畢後的裁決結果，才去決定應否批出最終禁制令，以及警方是否需要歸還有關材料。