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港區國安法｜壹傳媒張劍虹羅偉光續還柙　押至9月再訊
2021-08-13
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港區國安法壹傳媒蘋果日報張劍虹羅偉光西九龍裁判法院串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全
港區國安法｜壹傳媒張劍虹羅偉光續還柙　押至9月再訊
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張劍虹(左)及羅偉光(右)須繼續還柙，案件押後至9月再訊。(資料圖片)

壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光及3間《蘋果》相關公司，涉串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，案件今日於西九龍裁判法院再提堂。兩人繼續毋須答辯，《國安法》指定法官兼總裁判官蘇惠德，拒絕羅偉光保釋，並將案件押後至9月30日再訊，以待警方繼續調查，並與前《蘋果》副社長陳沛敏等4人的案件一同審理。張劍虹沒有保釋申請，繼續還柙。

59歲被告張劍虹、47歲被告羅偉光、《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司及AD Internet Limited同被控於2020年7月1日至2021年4月3日，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。根據《國安法》第29條，違反者可判監3至10年，罪行重大的可判入獄10年以上或終身監禁。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜壹傳媒張劍虹羅偉光續還柙　押至9月再訊-280320
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