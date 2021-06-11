港區國安法｜外交部駐港公署及特區政府反駁英國香港半年報告

英國發表《香港問題半年報告》指北京在港實施《港區國安法》打壓異見人士。外交部駐港特派員公署批評報告罔顧事實，混淆是非；特區政府則指報告抹黑《港區國安法》。

公署對報告表示強烈不滿和堅決反對，指報告罔顧事實、混淆是非，赤裸裸干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏包括「不干涉別國內政」在內的國際法原則和國際關係基本準則。

相關新聞：港區國安法｜英國發表《香港問題半年報告》 批北京打壓異見人士

發言人指，中央制定實施《港區國安法》，發揮了「一法可安香江」的重大成效。英方則口口聲聲捍衛法治，卻為反中亂港分子說項開脫，做法荒唐，強調《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款賦予英方干預香港事務的權利。香港是中國的香港，奉勸英方看清歷史大勢，英方放棄殖民舊夢，立即改弦易轍，停止干預香港事務、干涉中國內政。

特區政府：英國報告抹黑《港區國安法》

特區政府指，抹黑港區國安法的評論完全不符事實，重申執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。所有檢控決定均是按證據、適用法律和《檢控守則》作出。《檢控守則》明確指出檢控人員不應受任何涉及政治、傳媒或個人利益的因素影響。發言人又強調，完善特區選舉制度是及時和必須，反中亂港勢力在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益，沒有一個國家或政府會對這些危害視而不見。政府會繼續致力確保選舉在公平、公正和公開原則下舉行。