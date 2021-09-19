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港區國安法｜外媒：傳港大生不滿成績　致電國安處舉報教師
2 小時前
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港區國安法｜外媒：傳港大生不滿成績　致電國安處舉報教師
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美國傳媒CNN刊登有關香港大學的專題報道，當中引述兩名港大講師說法，指有港大師生近日流傳，有學生疑不滿成績，致電警方國安處熱線舉報教師。(資料圖片)

《港區國安法》生效，對香港產生多方面的影響。美國傳媒CNN昨日刊登有關香港大學的專題報道，標題為《亞洲其中一座最享負盛名的大學，成為爭取民主的最前線》(One of Asia's most prestigious universities is on the frontline of a battle for democracy)，當中引述兩名港大講師說法，指有港大師生近日流傳，有學生疑不滿成績，致電警方國安處熱線舉報教師。

報道訪問了一名化名作「Amy」的港大講師，她透露文學院教職員去年與其中一名大學高層會晤，要求高層就《港區國安法》應如何制定學習內容，提出更具體指導方針。

會議上，教職員曾詢問是否仍能講授香港民主之類課題，港大高層僅指如果有關課題是學術性，便不必擔心。另外，港大高層還向他們說不要煽動學生，惟何為煽動具體未明。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜外媒：傳港大學生不滿成績　致電國安處舉報教師-285705
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