港區國安法|外媒:傳港大生不滿成績 致電國安處舉報教師

《港區國安法》生效,對香港產生多方面的影響。美國傳媒CNN昨日刊登有關香港大學的專題報道,標題為《亞洲其中一座最享負盛名的大學,成為爭取民主的最前線》(One of Asia's most prestigious universities is on the frontline of a battle for democracy),當中引述兩名港大講師說法,指有港大師生近日流傳,有學生疑不滿成績,致電警方國安處熱線舉報教師。

報道訪問了一名化名作「Amy」的港大講師,她透露文學院教職員去年與其中一名大學高層會晤,要求高層就《港區國安法》應如何制定學習內容,提出更具體指導方針。

會議上,教職員曾詢問是否仍能講授香港民主之類課題,港大高層僅指如果有關課題是學術性,便不必擔心。另外,港大高層還向他們說不要煽動學生,惟何為煽動具體未明。