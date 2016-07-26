港區國安法｜律政司：所謂制裁屬單邊強制 非文明國家所為

美國政府於當地時間昨日先後對美企發出營商警告，以及宣布制裁七名中聯辦副主任。繼今早律政司長鄭若驊於網誌撰文反駁後，律政司下午作出聲明，稱制裁只適用於極為有限的情況，例如針對恐怖主義或核武擴散等，而其他所謂制裁屬於「單邊強制措施」，違反國際法規定的不干涉原則，形容做法「不是文明國家的所為」；因此，中央政府採取反制措施是合法的，亦為國際法所接受。

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《國安法》具有域外效力，律政司聲明提及，做法符合國際法的「保護管轄」原則；若身處境外的外國人對於一個主權國家進行危害其安全或核心利益的犯罪行為，該主權國家可行使刑事管轄權，又舉例指美國法典、美國《盧根法》、新加坡《恐怖主義(制止炸彈襲擊)法》、德國《刑法典》等均具備域外效力，重申《國安法》的域外效力符合國際法的原則以及國際慣例。

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聲明強調，制定《國安法》是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法，重申香港的司法制度和法治維持堅穩，社會恢復秩序，而香港的金融市場在2019年後穩步上揚，足以證明《國安法》對香港穩定和繁榮的效益和重要性。