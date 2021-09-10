港區國安法｜支聯會鄒幸彤等5人涉拒交資料 全部保釋被拒還押至下月預審

支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》第43條《實施細則》，聯同主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤的煽動顛覆政權案，今日(10日)在西九龍裁判法院提堂。

兩宗案件均由《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉主理。在拒交資料案，鄒幸彤、梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉5名被告均否認控罪。羅官並拒絕他們保釋申請，5人須即時還押；除梁錦威外，其餘4名被告保持 8天覆核權，下周三(15日)再作覆核申請。案件押後至下月21日預審。

消息：保安局擬剔除支聯會註冊公司名冊

消息指，保安局長擬根據《公司條例》運用權力，將支聯會剔出註冊公司名冊，支聯會可在9月24日前提出書面解釋。

鄒幸彤及4常委被控沒交資料

5名被告為支聯會副主席36歲鄒幸彤、53歲常委鄧岳君、36歲梁錦威、57歲陳多偉及72歲徐漢光，同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」。

控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

煽動顛覆案10月底再訊

至於煽動顛覆案今早已提訊，鄒幸彤申請保釋被拒，將於下周三(15日)再申請保釋。案件押後至10月28日再訊，期間3名被告須還柙。

鄒幸彤早前回信表明拒交資料

警方國安處早前要求支聯會提交成員及財務資料等，限期本周二(7日)屆滿，鄒幸彤等人到灣仔警察總部遞交回信，內容重申支聯會並非「外國代理人」，認為國安處錯誤引用法律，並表明拒絕提供資料。

國安處其後拘捕鄒幸彤及4名常委，並於昨日到支聯會位於旺角藝旺商業大廈的六四紀念館蒐證，帶走大批證物，包括闡述八九民運的展板和圖畫、民主女神像展板、20多箱物品包括書籍等；被捕的梁錦威被帶到現場協助調查。國安處傍晚再到支聯會位於葵涌金龍工業大廈的貨倉搜查，據了解貨艙內擺有示威道具、橫額及紀念品等。