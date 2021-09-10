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港區國安法｜支聯會鄒幸彤等5人涉拒交資料　全部保釋被拒還押至下月預審
2021-09-10
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港區國安法支聯會六四鄒幸彤梁錦威徐漢光鄧岳君陳多偉西九龍裁判法院
港區國安法｜支聯會鄒幸彤等5人涉拒交資料　全部保釋被拒還押至下月預審
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鄒幸彤(左)、梁錦威(中)及徐漢光(右)等，早前到警總交信，表明拒絕提交資料。(資料圖片)

支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》第43條《實施細則》，聯同主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤的煽動顛覆政權案，今日(10日)在西九龍裁判法院提堂。

兩宗案件均由《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉主理。在拒交資料案，鄒幸彤、梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉5名被告均否認控罪。羅官並拒絕他們保釋申請，5人須即時還押；除梁錦威外，其餘4名被告保持 8天覆核權，下周三(15日)再作覆核申請。案件押後至下月21日預審。

消息：保安局擬剔除支聯會註冊公司名冊

消息指，保安局長擬根據《公司條例》運用權力，將支聯會剔出註冊公司名冊，支聯會可在9月24日前提出書面解釋。

鄒幸彤及4常委被控沒交資料

5名被告為支聯會副主席36歲鄒幸彤、53歲常委鄧岳君、36歲梁錦威、57歲陳多偉及72歲徐漢光，同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」。

控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

煽動顛覆案10月底再訊

至於煽動顛覆案今早已提訊，鄒幸彤申請保釋被拒，將於下周三(15日)再申請保釋。案件押後至10月28日再訊，期間3名被告須還柙。

詳盡報道：港區國安法｜支聯會3人涉煽動顛覆政權　鄒幸彤保釋被拒下月再訊

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梁錦威昨日被押至六四紀念館協助調查。(資料圖片)

鄒幸彤早前回信表明拒交資料

警方國安處早前要求支聯會提交成員及財務資料等，限期本周二(7日)屆滿，鄒幸彤等人到灣仔警察總部遞交回信，內容重申支聯會並非「外國代理人」，認為國安處錯誤引用法律，並表明拒絕提供資料。

國安處其後拘捕鄒幸彤及4名常委，並於昨日到支聯會位於旺角藝旺商業大廈的六四紀念館蒐證，帶走大批證物，包括闡述八九民運的展板和圖畫、民主女神像展板、20多箱物品包括書籍等；被捕的梁錦威被帶到現場協助調查。國安處傍晚再到支聯會位於葵涌金龍工業大廈的貨倉搜查，據了解貨艙內擺有示威道具、橫額及紀念品等。

 

警搜六四紀念館相關新聞：
警國安處六四紀念館蒐證　支聯會被控顛覆政權罪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜支聯會4人涉拒交資料　下午答辯-284273
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