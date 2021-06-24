港區國安法｜書展下月復辦 貿發局：書籍涉違國安法將轉介警方

去年書展延期兩次仍未能成功舉行，貿發局將於下月14至20日復辦書展，並會於下月5日再與衛生署檢視疫情進展，再決定是否如期舉辦。貿發局副總裁周啟良表示，如收到任何書籍涉違《國安法》的投訴，將會交由警方處理，並會要求參展商收起相關書籍，如拒絕配合將保留其往後的參展資格。

周啟良指，按過往30年經驗，認為參展商非常自律，而在《國安法》實施後，相信市民都「睇到條線」。但他強調，書展是自由開放平台，一直沒有就書籍審批，但相信出版社熟知香港法例，亦會自律，珍惜書展平台。

現場不設實體門票

今年書展以「洗滌心靈﹒鼓舞人生﹒再啟航」為主題，設綜合書刊館、兒童天地、國際文化村等16個展館；另於3樓設「文藝廊」，除展出作家的手稿、書法作品等，亦會有「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」及「香港故宮文化博物館」展區。

書展成人票價為25元，小童票10元。今年現場售票將不設實體門票，須以八達通即時付費入場，所有人於中午12時前或晚上7時後入場均能以10元票價入場。除現場售票，門票亦將於明起在01空間電子門票銷售平台、全線7–11便利店及八達通手機應用程式有售，另外門票28日起於Circle K便利店開售。