港區國安法｜林鄭引述夏寶龍高度評價警隊 稱《國安法》實施後立竿見影

全國港澳研究會今日在金鐘一間酒店舉行《港區國安法》一周年研討會，包括特首林鄭月娥、政務司長李家超及律政司長鄭若驊等多名官員、港區人大代表及政協都有出席。林鄭月娥透露會上國務院港澳辦主任夏寶龍的講話，她說感激夏寶龍認為她過去一年履職盡責地實施《國安法》，並特別高度評價香港警隊履職盡責地方面實施《國安法》的工作。

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林鄭月娥續稱，夏寶龍指《港區國安法》過去一年的實施在港起著立竿見影效果，令香港由亂轉治，並用數字反駁《港區國安法》實施初期，很多西方政客、媒體抹黑《港區國安法》令香港不能成為金融中心的誤導及謬論。夏寶龍又說，2019年的修例風波令香港上了寶貴一課，令社會明白《港區國安法》的缺口不能再容忍，香港社會存在很多危害國家安全風險不能視而不見，很多長期潛伏在機構、組織，危害國家安全的風險亦不能掉以輕心。

籌備23條立法 做好候選人審查工作

林鄭月娥重申，政府未來5方面完善國家安全的法律，包括積極籌備《基本法》23條立法；做好檢控涉及危害國家安全的人士，將他們繩之以法；加強指導管理大學、傳媒、社會團體及網上不要做出危害國安的問題；推動認識國家安全的教育以及做好未來3場選舉，落實愛國者治港，特別是做好候選人資格審查把關工作。