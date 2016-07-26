港區國安法｜林鄭：實施一年多無對港人權利造成影響

《香港國安法》實施已一年多，行政長官林鄭月娥表示，國安法是香港由亂轉治的重大轉捩點，並無對港人的權利造成影響，又指維護國家安全是香港的憲制責任，批評有外國勢力或媒體過去一年不斷質疑及抹黑有關法例，是站不住腳，虛偽及雙重標準。

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林鄭月娥出席《香港國安法》法律論壇致辭時說，法例不只針對2019年6月修例風波的止暴制亂，更是從根本上完善一國兩制的制度體系，確保行穩致遠。截至上月30日，共有117人涉及違反國安法被捕，當中64人被檢控，首宗國安法案件亦已進入法庭審訊程序。她指香港法治仍「穩如磐石」，自己一直按《基本法》規定，委任海外法官任終審法院非常任法官，目前有13名海外法官擔任，就是香港司法獨立最佳佐證。

林鄭月娥指，香港目前登記的本地、海外及網媒，分別有93、69及39間，數目較去年有增無減，傳媒及市民每日都行使監督權利，新聞自由並無受削，而過去一年無法舉行集會是因為新冠肺炎疫情，指任何人不應借題發揮或胡亂批評市民的權利受損。

林鄭月娥又指，金融方面，香港金融中心地位沒半點動搖，過去一年，本港新股集資額超過5,000億港元，比對上一年增加超過五成，聯繫匯率制度運作良好，反映投資者沒有因國安法而對香港卻步。外資對國安法的疑慮已不斷減退，改為關注「十四五」規劃、大灣區發展及何時可通關等，亦提到香港法國工商會及英國商會曾指香港是「絕佳營商地點」。她提到特區政府會繼續深化及強化國家安全的工作，包括繼續動員全社會參與，提高市民國安及守法意識，做到維護國家安全、人人有責。