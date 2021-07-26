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港區國安法｜浸大將國安教育納必修科　不計算學分
2021-07-26
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港區國安法浸會大學浸大衞炳江國安教育必修科聯通課程假新聞傳媒紀錄片
港區國安法｜浸大將國安教育納必修科　不計算學分
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港區國安法｜浸大將國安教育納必修科　不計算學分 (嚴靖儀攝)

浸會大學副校長周偉立表示，國安教育將會於新學年納入必修的「聯通課程」，包括要求專家舉辦講座，本科生必須在畢業前完成相關課程，但不會計算學分，而碩士生及研究生則暫未有相關要求。他指，課程不止涵蓋政治及法律等議題，還包括網絡、環境、公共衞生等，讓學生更全面了解國家安全。

相關新聞：浸大停代學生會收會費　衞炳江拒認割蓆

另外，近日有傳媒高層被控違反《國安法》，而政府亦研究訂立「假新聞法」，有聲音認為本港新聞自由持續收窄。浸會大學校長衞炳江稱，本年度傳理系收生沒有太大問題，但未有確實數據支持。他又指，現時社交媒體普及，導致傳媒界出現很多假消息，而別有用心的團體會利用假消息影響市民，認為對傳媒影響很大。

傑出青年傳播人獎不設紀錄片獎

至於由浸大傳理學院舉辦的張國興傑出青年傳播人獎，決定不設紀錄片獎。衞炳江指，部分紀錄片內容未必「適合」，認為將引起不必要的討論和推測，重申大學並非討論政治地方，而是教育的地方。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜浸大將國安教育納必修科　不計算學分-277394
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