港區國安法｜浸大將國安教育納必修科 不計算學分

浸會大學副校長周偉立表示，國安教育將會於新學年納入必修的「聯通課程」，包括要求專家舉辦講座，本科生必須在畢業前完成相關課程，但不會計算學分，而碩士生及研究生則暫未有相關要求。他指，課程不止涵蓋政治及法律等議題，還包括網絡、環境、公共衞生等，讓學生更全面了解國家安全。

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另外，近日有傳媒高層被控違反《國安法》，而政府亦研究訂立「假新聞法」，有聲音認為本港新聞自由持續收窄。浸會大學校長衞炳江稱，本年度傳理系收生沒有太大問題，但未有確實數據支持。他又指，現時社交媒體普及，導致傳媒界出現很多假消息，而別有用心的團體會利用假消息影響市民，認為對傳媒影響很大。

傑出青年傳播人獎不設紀錄片獎

至於由浸大傳理學院舉辦的張國興傑出青年傳播人獎，決定不設紀錄片獎。衞炳江指，部分紀錄片內容未必「適合」，認為將引起不必要的討論和推測，重申大學並非討論政治地方，而是教育的地方。