港區國安法｜湯家驊：《蘋果》高層被捕與新聞自由無直接關係

警方國安處昨日拘捕《蘋果日報》5名公司董事涉嫌違反《港區國安法》，並持可搜查新聞材料的法庭手令，搜查壹傳媒大樓。《蘋果日報》編採工作如常，報章稱，周五出版的報紙加印至50萬份。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，拘捕行動與新聞傳播、報道及自由，並無直接關係。

湯家驊解釋，目前所得資料，是拘控幾名人士而非《蘋果日報》，而《蘋果日報》未必會被取締，因為若是檢控《蘋果日報》，應會拘控公司董事，所以他認為今次事件與新聞自由無直接關係，但詳情仍需要看日後的檢控書。他指今次案件是涉嫌勾結外國勢力要求制裁香港及中國，其他行為若無此意圖，如市民買《蘋果日報》並不會違法。

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湯家驊又指，新聞報道及公允的分析評論，都不會構成刑事行為，但若屬於認同外國勢力制裁的意圖，並作推廣、呼籲，以達至外國制裁則可屬違法。對於香港大學法律學院公法講座教授陳文敏指，勾結外國勢力一定要有相關對象，質疑若所有人都看到傳媒刊登的文章，並不能達致勾結門檻，湯家驊尊重但不同意對方說法，指國安法清楚說明，任何人呼籲外國政治勢力制裁香港或中國，就已構成勾結。