港區國安法｜英美歐盟回應香港警方拘捕《蘋果日報》高層

警方國安處昨日拘捕《蘋果日報》5名公司董事涉嫌違反《港區國安法》，並持可搜查新聞材料的法庭手令，搜查壹傳媒大樓。英美及歐盟回應拘捕行動。

美國強烈譴責拘捕行動，要求立即將被捕人士釋放，並指深切關注香港當局選擇性利用國安法，任意針對獨立傳媒機構，認為有關勾結外國勢力危害國家安全的指控，似乎完全出於政治動機。國務院發言人普賴斯呼籲香港當局停止針對獨立與自由的傳媒，指窒礙新聞自由及限制信息自由流通，不單止削弱香港的民主制度，更會損害香港作為國際都會的聲譽。

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英國外相藍韜文表示，事件反映北京利用香港國安法針對異見聲音，並非處理公共安全問題，重申新聞自由是中國在中英聯合聲明中，承諾保障的權利之一，應該得到尊重。

歐盟表示，搜查蘋果日報及拘捕高層，進一步顯示國家安全法如何被利用來遏制香港的新聞自由和言論自由，強調香港居民的所有現有權利和自由，應該得到充份保障。

外交部駐港公署：動搖不了中方維護國安堅定決心

外交部駐港公署批評，個別西方國家政客及外國媒體機構說三道四，抹黑特區，干涉香港事務和中國內政，強調外部干預勢力無論耍甚麼花招，都動搖不了香港特區依法執法的堅定原則，以及中方維護國家安全的堅定決心。