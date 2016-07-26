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港區國安法｜譚惠珠：夏寶龍稱治港愛國者要有戰略思維
1 小時前
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港區國安法譚惠珠夏寶龍陳弘毅愛國者治港
港區國安法｜譚惠珠：夏寶龍稱治港愛國者要有戰略思維
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譚惠珠指夏寶龍要求治港愛國者要有「才德」，管治者要有戰略思維。(資料圖片)

《基本法》委員會副主任譚惠珠引述國務院港澳辦主任夏寶龍在《港區國安法》實施一周年研討會上發話，她說提到愛國愛港應是「深入民心」的想法，「愛國者治港」非常重要，但「愛國者」也要「有才、有德、有能力」，因為香港市民期望社會有新面貌，所以管治者要有戰略思維，於解決社會深層次問題、面對國際競爭及壓力，以及創科突破方面，能排除萬難達到目的。

相關新聞：港區國安法｜劉兆佳引述夏寶龍料《國安法》生效後　特區管治會更有效

被問到夏寶龍提到要有才有德的人治港，是否反映他對過去的人才有所不滿，譚惠珠認為並非如此，指夏寶龍相關講話沒反映對任何人的不滿，而是對黑暴、反中亂港、顏色革命的不滿。

陳弘毅：愛國愛港人士要有容乃大

至於香港《基本法》委員會委員陳弘毅引述港澳辦主任夏寶龍表示，愛國愛港人士要團結力量，有容乃大，即使有不同理念和意見都可以團結。不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，夏寶龍提及要嚴格在未來的3場選舉把關，確保愛國者治港，由愛國者掌握管治架構，不容反中亂港分子進入，相信候選人資格審查會相當嚴厲。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜譚惠珠：夏寶龍稱治港愛國者要有戰略思維-276239
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