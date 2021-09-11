港區國安法｜財庫局修訂慈善團體《稅務指南》 若不利國安將撤銷免稅資格

警方國安處早前開始調查612人道基金，財庫局長許正宇上周在立法會遭議員連番狙擊，被批評連月「放生」612基金，縱容基金眾酬支援反修例被告。許正宇表示，稅務局已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，訂明如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將「毫不猶疑」將其排除為慈善團體，並撤銷其豁免繳稅資格。修訂今日正式公布，並即時生效。

許正宇今日(13日)於網誌撰文解釋修訂，提到新指南除適用於《稅務條例》第88條下的新申請外，亦涵蓋現時已獲確認豁免繳稅資格的所有慈善團體。他說，稅務局會進行定期覆檢，並留意有關團體有否根本改變慈善宗旨，以及有否參與或運用其資源，以作支持或推廣不利於國家安全的活動。他強調，當局必須防範別有用心的人「假借慈善之名」，實際上卻施行危害國安的行為。

許正宇避談是否調查612基金

許正宇今早出席電台節目後被追問，目前612基金有否被調查，以及會否追回免稅款項，許回應稱，指引今日才生效，會根據指引做事。他續指，《港區國安法》已實施，稅務局根據工作而決定是否修改指引，認為將《國安法》內容於指引體現是「應有之義」。

跨境理財通 會否擴容須視乎情況

另外，大灣區跨境理財通上周五(10日)公布，南向通及北向通的總額度，分別暫定為1,500億元人民幣，每名投資者的個人額度為100萬元人民幣。許正宇於電台節目表示，目前暫定的市場額度，能配合內地大批中產的龐大理財需求，及在買樓和存款以外的其他資產配置需要。至於理財通日後會否進一步擴容，許正宇則指須視乎情況而定。