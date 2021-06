港區國安法|辭任港台英文節目主持 Steve Vines:《國安法》下不宜留任

今日是港區國安法實施一周年,資深傳媒人、香港外國記者會(FCC)前主席 Steve Vines宣布告別香港電台,不再擔任港台各英文節目主持人。他指在《港區國安法》下,「作為一個稍有批判性的人,都會認為不應再留在港台。」(It seems to me that for somebody who is more critical, the time to remain at RTHK has ended)。

Steve Vines今日在主持港台英文電台時事節目末段告別聽眾,表示雖然對離開感到可惜,但認為自己應該離開港台(So with great regret﹐ but reflecting great pleasure over the years, I think I better go)。

至於他另一個主持的節目《脈搏》(The Pulse)能否在暑假後順利回歸,他說目前無法肯定(unable to say),但他會以專欄作家及評論人的身份在其他媒體上發聲,又說自己一直欣賞港台多年來都嚴守公營廣播機構的角色,即服務公眾大於其「金主」政府。

港台自李百全入任後,頻頻出現人事變動,日前資深傳媒人區家麟亦突獲港台通知不能再主持節目《自由風自由phone》,港台其時指人手安排屬港台內部編輯事宜,不作個別評論;上周亦解僱《瘋 Show 快活人》主持曾志豪、貴花田。而政府及親建制人士一再聲稱,《港區國安法》並無損害新聞自由,但又說不能以新聞作為工具犯罪。