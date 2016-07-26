港區國安法｜郭偉健獲任命為指定法官 曾審將軍澳斬人案形容被告「高尚情操」

區域法院法官郭偉健獲任命為《國安法》指定法官。兩名男女涉設計及派發港獨傳單，被控串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，違反《國安法》，今日於區域法院首度提堂。控方於庭上要求由《國安法》指定法官審理，郭官承認自己已獲任命為指定法官。

郭官去年4月在將軍澳連儂隧道斬人案時，判詞以「情操高尚」形容被告，引起社會爭議。時任終審法院首席法官馬道立其後罕有發表聲明，提到法官履行職責時應避免在判詞發表任何意見，認為有關判詞給人偏頗的觀感，並暫停郭官審理任何涉及類似政治背景的案件。有關「禁令」直至今年7月底獲解封。

兩男女涉設計及派發港獨傳單

至於派發港獨傳單案件，45歲被告曹雪芯及17歲被告黃俊偉，分別報稱IVE青衣分校文員及九龍工業學校中四學生，被控於去年5月至12月11日，一同串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的煽動刊物。據悉次被告被指負責設計，首被告被指則負責列印及派發傳單。