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港區國安法｜鄧炳強斥極端分子「軟對抗」荼毒大眾　包括透過網絡遊戲等
11 小時前
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港區國安法鄧炳強保安局保衛香港運動逆統戰
港區國安法｜鄧炳強斥極端分子「軟對抗」荼毒大眾　包括透過網絡遊戲等
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鄧炳強批評有極端分子以「軟對抗」荼毒大眾，包括透過網絡遊戲等。(資料圖片)

保安局長鄧炳強表示，現時香港的恐襲風險維持中度，並批評有一小撮死心不息的極端分子，透過「軟對抗」方式荼毒大眾思想，包括媒體、影片、刊物、文化藝術、網絡遊戲等，呼籲市民提高警覺。

鄧炳強今日(14日)於網址撰文，提到本港有極端分子，意圖以潛移默化的「軟對抗」手段，包括網絡遊戲、文化藝術等，刻意灌輸錯誤觀念或惡毒思想，煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨，以達致政治目的，阻擾特區政府施政和破壞社會安寧的目的。

選委會選舉以高姿態巡邏

鄧炳強提到，警方會嚴陣以待下周日(19日)的選委會選舉，加強情報搜集、網絡巡邏及截查，並會聯同其他級律部隊，在人流聚集的地方和重要建築物等以「高姿態」巡邏和駐守。

團體昨到政總要求徹查「網絡遊戲」

建制團體「保衛香港運動」昨日(13日)到灣仔警察總部舉報，有「網絡遊戲」涉違國安法，要求徹查及取締。不過，團體所指的《逆統戰：致地與海的革命者》，實情是棋盤卡牌類桌上遊戲。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜鄧炳強斥極端分子「軟對抗」荼毒大眾　包括透過網絡遊戲等-284731
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