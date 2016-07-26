港區國安法｜鄭若驊重申准保釋屬例外 冀法院優先排期國安案件

《港區國安法》實施逾年，大部分被告均不獲保釋候訊。律政司長鄭若驊重申，《國安法》第42條清晰訂明，除非法官有充足理由相信被告不會再做出危害國家安全的行為，才會獲准保釋，強調保釋屬於例外。

鄭若驊接受傳媒專訪時提到，若危害國家安全的行為成事將會「很大件事」，因此防範和制止很重要，重申涉及《國安法》的案件基本上不准保釋，做法有法律依據。

律政司會提醒優先排期國安案件

鄭若驊表示，每一次司法機構排期案件時，律政司均會提醒涉及《國安法》的案件須及時處理，期望能獲優先排期，能盡早向公眾說明某些行為是「不能做」。但她說，注意到部分案件排期需時很久，但礙於法院時間表問題，坦言「無辦法」，但重申涉《國安法》案件已較其他刑事案件排得更前。