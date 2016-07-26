港區國安法｜鄭雁雄：維護國安無關政治中立

駐港國家安全公署長鄭雁雄出席《香港國安法》法律論壇時表示，維護國家安全是特區每一名管治、司法及執法人員都要履行的職責，與政治中立無關，與維護司法制度不矛盾，亦與維護香港法治精神、公眾利益一致，任何人沒有任何藉口不作為或亂作為。

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鄭雁雄表示，「一國兩制」的根本宗旨，是維護國家主權安全，保持香港長期發展穩定，而根本原則是堅持愛國者治港，其底線是不能從事任何危害國家安全的行動，不得挑戰中央權力及《基本法》的權威，以及不得利用香港對內地作滲透破壞的活動，並強調維護國家安全是「一國兩制」行穩致遠的根本前提。

反修例事件已達「忍無可忍」

他又指，中央堅持以法律層面考慮治港問題，推動完善有關法律規定，提高維護國家政制安全法治化的水平。而2019年反修例事件已嚴重威脅國家安全，已不是民主思潮、自治呼聲，而是「徹頭徹尾」地顛覆政權，其中「攬炒」及「黑暴」等極端活動，已引起「毫無人道的反社會行動」，情況已達中央「忍無可忍」的程度，只能靠鬥爭、法辦，強調中央依然堅持不動搖法治精神。