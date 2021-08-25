Google應港府要求3次提供用戶資料

《港區國安法》於香港實施後，各大科技公司包括Facebook、Twitter、Telegram及Google等，表明倘若港府要求索取資料，需要經美國當地司法部門申請，並要通過司法互助協定(Mutual Legal Assistance Treaty)審核程序，過程相當複雜。英文網媒HKFP報道指，Google於去年7月至12月期間，有3宗個案未經美國當局審批，直接交出用戶資料予香港執法部門。

報道指，港府去年下半年共提出四十多次交出資料要求，而Google答應交出資料的個案有3宗，當中2宗與人口販賣有關，與《港區國安法》無關，並有裁法法院批出的搜查令；另外一宗則與嚴重可信的生命威脅有關，屬緊急披露申請，其餘的個案申請則被Google拒絕。

Google：涉國安法仍需經外交程序處理

Google表示，交出的內容數據中，並不包含用戶的內容數據(content data)，但HKFP指Google一般政策表明，可交出元數據(metadata)，例如訂閱者的電郵、電話及IP地址等。Google又稱，按照其全球政策，緊急披露申請無需向美國當地司法部門申請，又指涉及包括《港區國安法》在內的要求，港府仍需通過外交程序處理。

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