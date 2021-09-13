港區國安法 政府修訂慈善團體稅務指南 從事不利國安活動撤免稅資格

稅務局修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，列明如果任何團體從事不利於國家安全的活動，將不再被認定為慈善團體，並撤銷豁免其繳稅資格，有關修訂昨日生效。財經事務及庫務局長許正宇表示，修訂是要將《港區國安法》體現在新修訂的指南內，是應有之義，強調新申請及已獲確認豁免繳稅資格的慈善團體，都受指南規管。

財庫局長許正宇昨日在網誌公布，政府已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，並即時生效。他指，修訂相關稅務指南後，任何團體如支持、推廣或從事不利國安活動，稅務局將不再認定為慈善團體並撤銷免稅資格。而新修訂適用新申請及現有已獲確認豁免繳稅資格的慈善團體，稅務局會定期覆檢，留意團體實質性質有否改變。他強調，當局必須防範別有用心的人「假借慈善之名」，實際上卻施行危害國安的行為。



被問到612基金有否被調查，以及會否追回免稅款項，許正宇指，指引昨日才生效，會按指引做事，重申612人道支援基金過去的行為及動作，令大家有違法成本很低的錯覺。他強調，《港區國安法》已實施，稅務局根據工作而決定是否修改指引，認為將《國安法》內容於指引體現是「應有之義」。



職工盟兩公司獲免繳稅

香港社會服務聯會表示，目前9,500多間獲豁免繳稅的慈善機構中，估計約一成從事社會福利服務工作，認為今次修訂應不會影響他們宗旨及業務。社聯指，違反《香港國安法》的後果相當嚴重，不僅是喪失豁免繳稅的慈善地位，相信社福機構不會以身試法。

職工盟現時旗下有兩間公司獲豁免繳稅。職工盟主席黃迺元表示，相關兩公司與勞工教育、再培訓工作有關，絕對沒牽涉干犯國安法的情況，故不擔心有違規定。



行會成員、資深大律師湯家驊表示，修訂《稅務指南》不等於政府收緊對慈善團體的規管，強調現有條文已經清楚列明，任何享有免稅待遇的慈善團體，都不可以參與具政治成分的活動，更何況危害國家安全的活動，因此當局只是重申立場，並沒有改變要求。



截至6月底，獲稅務局根據《稅務條例》第88條確認為免稅的慈善機構及慈善信託的免稅慈善機構共9,033家，免稅慈善信託有493家，總數為9,526家。