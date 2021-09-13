Am730
Am730
Am730
Am730
News
港區國安法 政府修訂慈善團體稅務指南 從事不利國安活動撤免稅資格
6 小時前
#Hashtags
港區國安法慈善團體稅務指南免稅財庫局許正宇
港區國安法 政府修訂慈善團體稅務指南 從事不利國安活動撤免稅資格
news-images
稅務局已完成修訂稅務指南，昨日生效。(資料圖片)

稅務局修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，列明如果任何團體從事不利於國家安全的活動，將不再被認定為慈善團體，並撤銷豁免其繳稅資格，有關修訂昨日生效。財經事務及庫務局長許正宇表示，修訂是要將《港區國安法》體現在新修訂的指南內，是應有之義，強調新申請及已獲確認豁免繳稅資格的慈善團體，都受指南規管。

財庫局長許正宇昨日在網誌公布，政府已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，並即時生效。他指，修訂相關稅務指南後，任何團體如支持、推廣或從事不利國安活動，稅務局將不再認定為慈善團體並撤銷免稅資格。而新修訂適用新申請及現有已獲確認豁免繳稅資格的慈善團體，稅務局會定期覆檢，留意團體實質性質有否改變。他強調，當局必須防範別有用心的人「假借慈善之名」，實際上卻施行危害國安的行為。


被問到612基金有否被調查，以及會否追回免稅款項，許正宇指，指引昨日才生效，會按指引做事，重申612人道支援基金過去的行為及動作，令大家有違法成本很低的錯覺。他強調，《港區國安法》已實施，稅務局根據工作而決定是否修改指引，認為將《國安法》內容於指引體現是「應有之義」。


職工盟兩公司獲免繳稅
香港社會服務聯會表示，目前9,500多間獲豁免繳稅的慈善機構中，估計約一成從事社會福利服務工作，認為今次修訂應不會影響他們宗旨及業務。社聯指，違反《香港國安法》的後果相當嚴重，不僅是喪失豁免繳稅的慈善地位，相信社福機構不會以身試法。
職工盟現時旗下有兩間公司獲豁免繳稅。職工盟主席黃迺元表示，相關兩公司與勞工教育、再培訓工作有關，絕對沒牽涉干犯國安法的情況，故不擔心有違規定。


行會成員、資深大律師湯家驊表示，修訂《稅務指南》不等於政府收緊對慈善團體的規管，強調現有條文已經清楚列明，任何享有免稅待遇的慈善團體，都不可以參與具政治成分的活動，更何況危害國家安全的活動，因此當局只是重申立場，並沒有改變要求。


截至6月底，獲稅務局根據《稅務條例》第88條確認為免稅的慈善機構及慈善信託的免稅慈善機構共9,033家，免稅慈善信託有493家，總數為9,526家。

news-images
許正宇指修例是應有之義。(資料圖片)
 news-images
湯家驊。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法-政府修訂慈善團體稅務指南-從事不利國安活動撤免稅資格-284625
#Hashtags
港區國安法慈善團體稅務指南免稅財庫局許正宇
Am730

打針比率達標 中學陸續全日面授課

全球暖化 近赤道喀麥隆極罕下雪 民眾興奮官員憂心

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
打針比率達標 中學陸續全日面授課
Am730
Am730
全球暖化 近赤道喀麥隆極罕下雪 民眾興奮官員憂心
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多