港安希慎免費為弱勢社群提供千個體檢名額 冀鼓勵疫苗接種

不少市民因擔心自己身體狀況而對接種新冠疫苗有疑慮，有醫療集團和商場合作，向弱勢社群以及服務業前線人員合共提供1千個免費健康檢查套餐。而普通巿民亦可以優惠價獲得體檢服務，希望藉此鼓勵大眾接種新冠疫苗，為香港盡快建立免疫屏障，減低社區感染風險。



「港安醫療 X 希慎疫苗接種推廣中心」中心已於本周在銅鑼灣禮頓中心為持有身體檢查券的弱勢社群以及服務業前線人員，於中心內提供免費身體檢查。檢查項目包括體格檢查和驗血，了解有否糖尿病、痛風、心血管疾病等，腎功能評估亦包括在內，以便參加者於接受疫苗前了解身體狀況。中心內有港安醫療中心的健康教育導師駐場，參加者可獲健康諮詢服務，有需要可預約港安醫療中心醫生解釋報告，及索取個人化建議，全部免費。參加者可因應建議，自行選擇於港安醫療中心或其他政府社區疫苗接種中心接種疫苗。



如市民有興趣付費(優惠價$880,原價$1310)接受該身體檢查服務，可於港安醫療 X 希慎疫苗接種推廣中心獲取更多有關自己健康狀況的資訊，為接種疫苗做好準備。



港安醫療 X 希慎疫苗接種推廣中心

地址：香港銅鑼灣禮頓道 77 號禮頓中心 UG 層 G07 號舖