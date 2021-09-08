湖南網吧囤64張成人身份證 專為未成年人登記打機

內地出台「限玩令」等措施防止未成年人沉迷玩網絡遊戲，但「上有政策，下有對策」，網吧竟成為漏網之魚。湖南電視台上周六報道，湖南株州攸縣一間電競網吧收集了64張成人身份證，專門用來幫未成年人登入電腦打機。當地警方強調要從嚴處罰，「根據反恐法進行嚴格打擊處理」。

當場查獲「借證」開機

報道指，攸縣公安局聯合縣文化市場綜合執法大隊近日展開「2021護苗行動」，突擊檢查網吧、歌舞娛樂場所有否違規接納未成年人消費、招納未成年人陪侍等行為，結果在一間電競網吧的櫃桶內找出64張身份證，當場查出有未成年人用該批身份證來開機。網吧的電腦需要用身份證登入系統，否則無法使用。

報道提到，當晚的行動共檢查13間網吧及7間卡拉OK，今後公安和文化部門會繼續聯合行動。

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