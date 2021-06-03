湯家驊：港無法例禁悼六四 唯一犯法是顛覆政權

明天是六四事件32周年，而且是《港區國安法》生效後的首個六四，支聯會維園燭光晚會今年繼續不獲批准。本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，本港並無法例禁止悼念六四，但若有人組織、策劃到不同地方喊「打倒一黨專政」口號悼念，可能有機會違犯《港區國安法》。

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湯家驊稱，本港無法例禁止悼念六四，無論去維園或其他地方，自己手持蠟燭或做其他事都不會犯法，唯一有機會犯法，便是顛覆國家政權的目的，他舉例指例如喊「打倒一黨專政」口號，認為這不只是喊口號，而是有組織或策劃，希望引起很多人都認同這顛覆國家政權的目的，然後才有機會違反《港區國安法》。湯家驊呼籲市民不要以身試法，社會不會同情刻意去犯法的人，更加不會同情去破壞「一國兩制」的人。

支聯會重申無計劃集會

至於支聯會常委麥海華在電台重申支聯會無計劃集會，亦停止宣傳，但他相信人心不死，燭光不滅，希望市民用自己方式去追悼。