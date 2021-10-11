為獲得免費偶像簽名照 江蘇初中女生被騙4萬元

騙徒無處不在，追星要保持理性！江蘇蘇州一名姓黃初中女生為獲得某偶像團體的簽名照，在同學介紹下加入一個聲稱是該團體助理開設的微信追星福利群組，未料黃女就此一步步墮入騙局，將母親支付寶中的4萬元(人民幣，下同)「雙手奉上」後「得個吉」。

江蘇省廣播電視總台荔枝新聞報道，黃女加入涉事群組後，自稱「小王」的明星助理發出二維碼，稱掃碼就可免費獲得偶像簽名照。黃女掃碼後，小王要求她加一位「快遞員」為QQ好友，因為簽名照是由該名快遞員負責寄出。

騙徒要求先墊支購物

黃女照做，快遞員隨即透過QQ語音通話，要求黃女「掃碼認證」。由於自己的電話正在QQ通話中，黃女遂向母親借電話掃碼，結果掃出一間淘寶網店。此時，快遞員竟要求黃女「買東西」，還強調要獲得免費簽名照，必須先落單訂購指定商品。

黃女雖然感到疑惑，但在快遞員解釋「只是墊付，之後會全額退還」後，爽快買下標價1,000元的商品共40件，其母親的支付寶帳戶隨即顯示被扣除4萬元。

阿里巴巴創辦人馬雲都講過，「免費，就是最貴的」。快遞員可能見進展順利，再要求黃女購買25件商品，幸黃女母親的支付寶餘額不足，交易被取消。

母親：女兒一向不亂花錢

黃女表示，當時母親突然出現，「我媽媽來了我就不敢弄了，我(向快遞員)說把錢退回我吧，然後他就把我掛(拉黑)了，那個群也解散了，我也聯繫不上他」。知悉被騙後，黃女將事件告訴父母，之後與母親一同報案。案件正在調查中。

對於黃女知道自己的支付密碼，黃母坦言女兒一向很乖，不會亂花錢買東西，所以任她使用自己的支付平台購物。