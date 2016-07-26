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為達標出辣招 浙贛等地禁未接種者入公眾場所
2 小時前
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新冠疫苗強制接種禁入公眾場所國家衛健委應接盡接自願原則浙江江西福建健康碼接種紀錄
為達標出辣招 浙贛等地禁未接種者入公眾場所
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內地新冠疫苗接種原則為應接盡接與自願相結合。(中新社)

國家衛健委曾多次強調，新冠疫苗接種要按「應接盡接」及「知情、同意、自願」原則推進，不能採取一刀切的粗暴措施，浙江省更曾明確要求，對未接種人士不可限制出行，惟該省麗水青田縣上周四發通知，要求進入政府機構、超市、醫療機構、學校、街市等公眾場所時，要檢查健康碼和新冠疫苗接種紀錄，且「寬限期」過後，未接種人士不得入內。之後同省寧波寧海縣、福建泉州晉江市，以及江西撫州、贛州、吉安轄下12個區縣，紛紛宣布同類措施。
 

各地的限制出行措施基本相同，先要求在發出通知的翌日至幾日內，於政府、民生、醫療、教育、文化、娛樂、體育、旅遊等公眾場所實行「二碼聯查」，即進入時檢查健康碼和新冠疫苗接種紀錄，登記未接種人士資料，要求及時接種，而相關場所會在10至14日內禁止未接種人士進入(有接種禁忌證明及18歲以下人士除外)，未接種人士須在指定日期前完成兩劑疫苗接種。此外，農村集市檔主未接種不准開檔；從境外或外縣市返回的人士解除隔離後均須接種，與之同住人士亦須接種。

內地截至前日已接種新冠疫苗13.9億劑次，內地《財經》雜誌引述國家衛健委人士指出，目標是今年10月接種率達75%至80%，即18歲以上所有目標人群完成接種。報道又引述贛州市政府工作人員表示，目前政策是「倡導」民眾打疫苗，並非「強制」，居民可自行決定是否接種；涉事區縣亦稱，出示「接種禁忌證明」仍可出入重點場所。報道還引述專家指，限制出行政策可以「推搖擺者一把」，而且允許持接種禁忌證明出入重點場所「屬於較為人性化的做法」，因為「在美國，唯一的禁忌症是對疫苗的成分過敏」。

根據內地《新冠病毒疫苗接種技術指南》，疫苗接種禁忌包括對疫苗成分過敏或曾對疫苗嚴重過敏、患有未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病，正在發燒、患急性病、嚴重慢性病或處於急性發作期，以及妊娠期婦女；急慢性疾病發作期過後仍可接種。


內媒轟強迫打疫苗
不過，上海「澎湃新聞」昨發表社評，強調國務院聯防聯控機制訂定的疫苗接種原則是「應接盡接」和「自願」相結合，引導、鼓勵民眾積極、主動接種，地方接種工作不得簡單化、一刀切。社評認為，限制未接種人士出行這種規定，已經與自願原則相矛盾，「應該接種」、「鼓勵接種」不等於強制或變相強制要求接種，地方政府不能為了完成疫苗接種任務而「搞攀比」或「亂作為」，任何一刀切思維和激進舉措都是魯莽、不可取，應充分考慮個人健康狀況、接種意願，以尊重贏得群眾的支持和配合。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/為達標出辣招-浙贛等地禁未接種者入公眾場所-275802
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