為達標出辣招 浙贛等地禁未接種者入公眾場所

國家衛健委曾多次強調，新冠疫苗接種要按「應接盡接」及「知情、同意、自願」原則推進，不能採取一刀切的粗暴措施，浙江省更曾明確要求，對未接種人士不可限制出行，惟該省麗水青田縣上周四發通知，要求進入政府機構、超市、醫療機構、學校、街市等公眾場所時，要檢查健康碼和新冠疫苗接種紀錄，且「寬限期」過後，未接種人士不得入內。之後同省寧波寧海縣、福建泉州晉江市，以及江西撫州、贛州、吉安轄下12個區縣，紛紛宣布同類措施。



各地的限制出行措施基本相同，先要求在發出通知的翌日至幾日內，於政府、民生、醫療、教育、文化、娛樂、體育、旅遊等公眾場所實行「二碼聯查」，即進入時檢查健康碼和新冠疫苗接種紀錄，登記未接種人士資料，要求及時接種，而相關場所會在10至14日內禁止未接種人士進入(有接種禁忌證明及18歲以下人士除外)，未接種人士須在指定日期前完成兩劑疫苗接種。此外，農村集市檔主未接種不准開檔；從境外或外縣市返回的人士解除隔離後均須接種，與之同住人士亦須接種。

內地截至前日已接種新冠疫苗13.9億劑次，內地《財經》雜誌引述國家衛健委人士指出，目標是今年10月接種率達75%至80%，即18歲以上所有目標人群完成接種。報道又引述贛州市政府工作人員表示，目前政策是「倡導」民眾打疫苗，並非「強制」，居民可自行決定是否接種；涉事區縣亦稱，出示「接種禁忌證明」仍可出入重點場所。報道還引述專家指，限制出行政策可以「推搖擺者一把」，而且允許持接種禁忌證明出入重點場所「屬於較為人性化的做法」，因為「在美國，唯一的禁忌症是對疫苗的成分過敏」。

根據內地《新冠病毒疫苗接種技術指南》，疫苗接種禁忌包括對疫苗成分過敏或曾對疫苗嚴重過敏、患有未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病，正在發燒、患急性病、嚴重慢性病或處於急性發作期，以及妊娠期婦女；急慢性疾病發作期過後仍可接種。



內媒轟強迫打疫苗

不過，上海「澎湃新聞」昨發表社評，強調國務院聯防聯控機制訂定的疫苗接種原則是「應接盡接」和「自願」相結合，引導、鼓勵民眾積極、主動接種，地方接種工作不得簡單化、一刀切。社評認為，限制未接種人士出行這種規定，已經與自願原則相矛盾，「應該接種」、「鼓勵接種」不等於強制或變相強制要求接種，地方政府不能為了完成疫苗接種任務而「搞攀比」或「亂作為」，任何一刀切思維和激進舉措都是魯莽、不可取，應充分考慮個人健康狀況、接種意願，以尊重贏得群眾的支持和配合。