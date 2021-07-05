熱浪侵襲｜加國卑詩省大量青口熱死 烈日下烤熟

加拿大卑詩省早前受前所未見的熱浪侵襲，上月25日至本月1日期間，719人在酷熱下死亡。卑詩大學動物學系教授哈利(Christopher Harley)本月4日發現，卑詩省內Kitsilano海灘有大量青口(mussel)在岸邊被烈日烤熟，只見青口打開，肉在殼裡腐爛。

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哈利正視察青口、蛤蜊(clam)和海星等海洋無脊椎動物在當地熱浪下的存活情況，他說，可以聞到Kitsilano海灘傳來的腐臭味，因有大量青口已熱死，他翌日再與學生到西溫哥華Lighthouse Park海灘視察，也發現大量青口死亡，形容是「災難」。

哈利指，潮退時，岩石上的青口暴露在空氣與烈日下，它們在攝氏37度以上高溫下，捱不到很久。每年這個時候，日間通常在最熱的時候潮退，令青口暴露於酷熱，直至潮漲才「得救」。

養殖戶損失慘重

卑詩省一些海灣以盛產生蠔、青口等海產聞名，但連日高溫，令牠們大量死亡。哈利估計，Salish水域可能多達10億青口、蛤、海星等海洋生物在熱浪下死亡，令養殖戶蒙受重大損失。有海產養殖戶表示，生蠔損失約3、4成，蛤蜊損失再多一些。

農作物亦曬乾

農作物亦「熱死」。卑詩省一個盛產紅桑子的小鎮，產量下跌最多6成，不少在樹上已曬乾。高溫亦令藍莓提前成熟，大大降低其市價。