熱話Fact Check|傳馬斯克收購Facebook 然後「摺埋佢」 空穴來風必有因?

不少人常埋怨生活好似被Facebook(FB)主宰、無法抽身,近日在網上流傳的貼文,可能是他們的曙光。該貼文聲稱,經常批評FB的Tesla及SpaceX大亨馬斯克(Elon Musk)有意收購FB,然後將FB「關門大吉」。消息有幾成真?雖說空穴來風必有因,但也要看「風」從何來。

8月4日及5日起流傳的兩則內容相同貼文,驟眼看似網上新聞報道截圖,標題寫道「馬斯克提出收購然後刪除Facebook」(Elon Musk Offers To Buy And Then Delete Facebook),同時配上一張照片說「他是被選中的人」(He is the chosen one)。貼文旋即獲逾2,600次讚好、哈哈笑及心心等回應,並獲分享逾1,100次。有網民說若FB執笠,「世界會變得更美好」;有人嘲諷稱世人不能沒有FB,「那麼我們所有人怎樣互相溝通啊?」有人則說大道理︰「FB不是問題,就像槍械本身不是問題,有問題的是使用者」。

消息源於網站Alternative Science

令網民七嘴八舌討論的這則「新聞」,其實一點也不新。首先,它源自外國網站Alternative Science於2018年3月30日的「報道」。更重要的一點是,根據Alternative Science簡介,該網站是「最值得信賴的『另類事實』網站」,何謂「另類事實」?網站直言︰「我們分享的事實是否『真實』並不重要,重要的是我們想要怎樣的真實」——言下之意,這是個FF(幻想)網站。故上述「報道」是只是一篇一廂情願的諷刺文章。

誤炸FB衛星 馬斯克朱克伯格自此交惡?

該網站又為何無端有此「報道」?據美媒指出,自從2016年一支SpaceX火箭在發射台測試期間爆炸,毀掉它搭載的FB人造衛星後,馬斯克便與FB教主朱克伯格(Mark Zuckerberg)交惡。馬斯克之後曾多次批評FB,而直至FB捲入「劍橋分析」(Cambridge Analytica)醜聞,馬斯克決定刪除Tesla及SpaceX的FB專頁。「Delete專頁事件」於是被Alternative Science拿來開玩笑,訛稱馬斯克想delete整間FB企業,以造福全人類。