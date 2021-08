熱話Fact Check|牛津學者「打疫苗5年內會死」言論瘋傳 講者係乜水?信得過?(有片)

近日網上瘋傳一名外國男子,在美國俄亥俄州一個學校論壇上發言的片段,不少人看罷擔心不已。該名男子自稱是來自牛津的Dr. Sean Brooks,研究醫學超過20年,其言之鑿鑿,勸人別接種新冠肺炎疫苗,指打針者會在5年內死亡,而打「第三針」加強劑亦會死。其說法有無根據?如果看清Dr. Sean Brooks是何許人,便心中有數。

片段可見,該名男子自我介紹時說︰「我是Dr. Sean Brooks,博士……牛津」(Dr. Sean Brooks, PhD, Oxford)。他說自己著有48項出版物,包括23本書,並稱已研究醫學、解剖及生理學差不多21年。他接著發表震撼言論,指「創造mRNA疫苗的博士Robert Malone曾說任何人在任何情況下都不應注射該種疫苗,他創造它,但叫人不要接種」。這位Dr. Sean Brooks聲稱︰「(已打針的)人們將在6個月至未來3、5年死亡,基於3個原因」,「第1,你的免疫系統(功能)會大減35%。首針減最少15%,第二針減35%。若打任何加強針,你就會死。若未來再打流感針,你會死。」

「所有人血栓」兼可致不育

他續稱︰「第2個原因是抗體依賴性會增強……會騙過身體,令身體以為細胞正在吞噬病毒,但其實並沒有。最終會造成細胞因子風暴,令器官衰竭,導致死亡,沒有方法及藥物可停止它。」第3個原因是「血栓,所有打針的人都有血栓」(Everyone who is taking the jabs is blood clotting),又稱接種疫苗會導致不育。

這位Dr. Sean Brooks信唔信得過?有美媒起底發現他似乎不太老實,他說自己來自「牛津」,有混淆視聽之嫌。他當日出席的論壇,在俄亥俄州Talawanda校區舉行,該校區位於俄州西南部,有約3,000名主要來自郊區的學生,而鄰近的小城——正是「牛津市」(Oxford),因此有理由令人懷疑,Dr. Sean Brooks口中的「Oxford」,其實是指「俄亥俄州牛津市」,而非大家一廂情願以為的「英國牛津大學」(University of Oxford)。

佢來自「牛津」 但非牛津大學

其次是Dr. Sean Brooks的學歷。據美媒及網民指,網上有關「Dr. Sean Brooks」的資訊不多,但可查出一位名為「Dr. Sean M. Brooks」的作者,曾出版多本書籍,但都是教育書籍,沒有一本是關於醫學的。另有網民發現,一位叫「Dr. Sean Brooks」的人是教育專家,而不是醫學學者,指他在俄亥俄州邁亞密大學(Miami University of Ohio)修畢學士學位——該大學又正正位於「俄亥俄州牛津市」,據報他曾在中學,以及在俄州邁亞密大學任教。

Dr. Sean Brooks除了涉嫌虛報學歷及專業背景外,言論亦被指不實。其中他提到的「mRNA疫苗創造者」Robert Malone,是位美國病毒及免疫學家,曾被批評在疫情期間發表錯誤資訊。

引「mRNA疫苗發明者」的話 但被指「唔係佢發明」

更重要的一點是,61歲的Robert Malone以「mRNA疫苗發明者」自居,曾說自己28歲時已研發出mRNA技術,但美國《大西洋》雜誌(The Atlantic)一篇文章,挖苦稱若這是真的,Robert Malone應獲頒諾貝爾獎,指他雖然曾提出涉及RNA的研究,但mRNA疫苗是多位科學家共同努力的成果,不會是他一人「發明」。此外,曾在Vical藥廠工作的Robert Malone,曾批評公司利用他的研究獲利,此後便不斷攻擊mRNA疫苗。Dr. Sean Brooks引用他的觀點來說明疫苗有問題,或許會有偏頗。

至於Dr. Sean Brook指疫苗影響深遠甚至會令人死亡的說法,美國疾控中心(CDC)稱無根據,「任何疫苗,包括新冠肺炎疫苗會造成嚴重副作用,從而長遠影響健康,都是極不可能(extremely unlikely)發生的」。美國佛蒙特大學拉納醫學院(University of Vermont Larner College of Medicine)的微生物及分子遺傳學教授Beth Kirkpatrick亦稱「新冠疫苗整體上仍非常安全」,指有關方面早前在發生罕見副作用時叫停接種疫苗,反映其相當重視疫苗安全。