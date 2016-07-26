熱話Fact Check｜牛津學者「打疫苗5年內會死」言論瘋傳 講者係乜水？信得過？(有片)

近日網上瘋傳一名外國男子，在美國俄亥俄州一個學校論壇上發言的片段，不少人看罷擔心不已。該名男子自稱是來自牛津的Dr. Sean Brooks，研究醫學超過20年，其言之鑿鑿，勸人別接種新冠肺炎疫苗，指打針者會在5年內死亡，而打「第三針」加強劑亦會死。其說法有無根據？如果看清Dr. Sean Brooks是何許人，便心中有數。

片段可見，該名男子自我介紹時說︰「我是Dr. Sean Brooks，博士……牛津」(Dr. Sean Brooks, PhD, Oxford)。他說自己著有48項出版物，包括23本書，並稱已研究醫學、解剖及生理學差不多21年。他接著發表震撼言論，指「創造mRNA疫苗的博士Robert Malone曾說任何人在任何情況下都不應注射該種疫苗，他創造它，但叫人不要接種」。這位Dr. Sean Brooks聲稱︰「(已打針的)人們將在6個月至未來3、5年死亡，基於3個原因」，「第1，你的免疫系統(功能)會大減35%。首針減最少15%，第二針減35%。若打任何加強針，你就會死。若未來再打流感針，你會死。」

「所有人血栓」兼可致不育

他續稱︰「第2個原因是抗體依賴性會增強……會騙過身體，令身體以為細胞正在吞噬病毒，但其實並沒有。最終會造成細胞因子風暴，令器官衰竭，導致死亡，沒有方法及藥物可停止它。」第3個原因是「血栓，所有打針的人都有血栓」(Everyone who is taking the jabs is blood clotting)，又稱接種疫苗會導致不育。

這位Dr. Sean Brooks信唔信得過？有美媒起底發現他似乎不太老實，他說自己來自「牛津」，有混淆視聽之嫌。他當日出席的論壇，在俄亥俄州Talawanda校區舉行，該校區位於俄州西南部，有約3,000名主要來自郊區的學生，而鄰近的小城——正是「牛津市」(Oxford)，因此有理由令人懷疑，Dr. Sean Brooks口中的「Oxford」，其實是指「俄亥俄州牛津市」，而非大家一廂情願以為的「英國牛津大學」(University of Oxford)。

佢來自「牛津」 但非牛津大學

其次是Dr. Sean Brooks的學歷。據美媒及網民指，網上有關「Dr. Sean Brooks」的資訊不多，但可查出一位名為「Dr. Sean M. Brooks」的作者，曾出版多本書籍，但都是教育書籍，沒有一本是關於醫學的。另有網民發現，一位叫「Dr. Sean Brooks」的人是教育專家，而不是醫學學者，指他在俄亥俄州邁亞密大學(Miami University of Ohio)修畢學士學位——該大學又正正位於「俄亥俄州牛津市」，據報他曾在中學，以及在俄州邁亞密大學任教。

Dr. Sean Brooks除了涉嫌虛報學歷及專業背景外，言論亦被指不實。其中他提到的「mRNA疫苗創造者」Robert Malone，是位美國病毒及免疫學家，曾被批評在疫情期間發表錯誤資訊。

引「mRNA疫苗發明者」的話 但被指「唔係佢發明」

更重要的一點是，61歲的Robert Malone以「mRNA疫苗發明者」自居，曾說自己28歲時已研發出mRNA技術，但美國《大西洋》雜誌(The Atlantic)一篇文章，挖苦稱若這是真的，Robert Malone應獲頒諾貝爾獎，指他雖然曾提出涉及RNA的研究，但mRNA疫苗是多位科學家共同努力的成果，不會是他一人「發明」。此外，曾在Vical藥廠工作的Robert Malone，曾批評公司利用他的研究獲利，此後便不斷攻擊mRNA疫苗。Dr. Sean Brooks引用他的觀點來說明疫苗有問題，或許會有偏頗。

至於Dr. Sean Brook指疫苗影響深遠甚至會令人死亡的說法，美國疾控中心(CDC)稱無根據，「任何疫苗，包括新冠肺炎疫苗會造成嚴重副作用，從而長遠影響健康，都是極不可能(extremely unlikely)發生的」。美國佛蒙特大學拉納醫學院(University of Vermont Larner College of Medicine)的微生物及分子遺傳學教授Beth Kirkpatrick亦稱「新冠疫苗整體上仍非常安全」，指有關方面早前在發生罕見副作用時叫停接種疫苗，反映其相當重視疫苗安全。