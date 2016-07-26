熱話Fact Check｜種子加口水可吸收DNA 種出防癌強身「超級食物」？

外國近日瘋傳一則消息，指只要讓種子沾上閣下的口水，種子就會吸收閣下DNA，裁種出「DNA超級食物」(super food)蔬果，較人所共知的羽衣甘藍及藍莓等超級食物，更有益健康，皆因「DNA超級食物」猶如為每個人度身訂造一樣，針對各人的基因缺陷來達致養生作用。有無咁神奇？

去年7月首次出現，至上月29日廣傳的該則Facebook(FB)貼文寫道︰「植物有超級智慧。若你把你的口水沾在可食用植物的種子上，再在泥裡裁種，奇妙的事便會發生。那棵植物會讀取你的DNA，並建構自己的基因藍圖，成為依據你DNA所顯示的缺陷或需要而成的超級食物。」貼文旋即在不同社交平台被分享逾4,500次，不少半信半疑的網民，都認為無傷大雅，一試無妨。

可用「基因槍」改造植物基因

一如預期，專家的意見是「無科學根據」，指要改造植物的基因，須用稱為「基因槍」(gene gun)的技術，又或需要使用細菌等方法來達成，而不是單單向種子吐口水。美國康奈爾大學(Cornell University)的分子生物學家Maureen Hanson表示︰「若你把人類基因(以基因工程方法)加進一棵植物內，它可閱讀你的DNA並轉化出一種蛋白質，但單把口水沾在種子上，便可改變植物的DNA、提供更佳的食用益處，是完全荒謬的。」

美國佛羅里達州大學的園藝學家Harry Klee亦稱，要植物獲得人類的DNA，取了基因工程(Genetic engineering)之外，別無他法。他並指出，貼文另一誤導之處是說DNA可反映閣下的營養需要，他指身體缺乏或需要甚麼營養，並非由DNA決定，而是取決於日常飲食。他補充，儘管有某些代謝疾病，如「苯丙酮尿症」(phenylketonuria)是基因問題導致，但這應透過特殊飲食、營養補充品及正統醫療方法處理。